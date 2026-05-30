Afrique: Rugby à XV / Africa Women's Cup - Les Ladies Makis jouent à quitte ou double

Battues par l'Afrique du Sud et le Kenya, les Ladies Makis disputent contre l'Ouganda, dimanche, un duel qui prend des allures de finale pour le maintien dans la division Performance.

La dernière marche de la rédemption ou le vide. Ce dimanche au Kenya, les Ladies Makis disputent le match le plus important de leur campagne continentale face aux Cranes féminines de l'Ouganda dans le cadre de l'Africa Women's Cup.

Après les revers enregistrés contre l'Afrique du Sud et le Kenya, Madagascar doit impérativement s'imposer pour conserver sa place dans la division Performance, le plus haut niveau du rugby féminin africain.

Une défaite condamnerait la sélection malgache à une relégation en division inférieure. Le retour vers l'élite ne serait pas immédiat : il faudrait patienter au moins deux saisons, puis réussir un tournoi de montée pour espérer retrouver la division Performance.

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« Contre l'Ouganda, il n'y a plus de calculs ni de tergiversations à faire. Il faut chercher la victoire coûte que coûte pour s'assurer de rester dans la division Performance la saison prochaine », confie Mamy Andriamaro, coach des Ladies Makis.

Rendez-vous couperet

Face à cette menace de relégation, les Ladies Makis n'ont plus droit à l'erreur. Elles devront montrer un tout autre visage, plus solide dans l'impact et plus rigoureux dans l'organisation défensive. Depuis le début de la compétition, la sélection malgache a souvent été mise en difficulté par des adversaires plus expérimentées et plus puissantes physiquement. L'engagement demeure irréprochable, mais les fautes techniques, les pertes de balle et les approximations dans les phases statiques ont coûté cher. Dimanche, il faudra réduire ces erreurs au minimum pour espérer rester dans la division Performance.

Par contre, l'Ouganda, de son côté, arrive avec davantage de confiance. Son rugby direct et puissant a déjà posé de sérieux problèmes à plusieurs sélections africaines.

La confrontation Madagascar-Ouganda ravive également un mauvais souvenir pour les Malgaches. En 2025, au stade Makis d'Andohatapenaka, l'Ouganda avait déjà fait tomber Madagascar lors de l'édition de l'Africa Women's Cup organisée dans la Grande Île, sur le score de 24 à 20, le 11 juin 2025. Les Lady Cranes s'étaient imposées au terme d'une rencontre engagée, décrochant ainsi leur maintien parmi les meilleures nations africaines, tandis que les Makis s'enfonçaient dans le doute.

Les Malgaches savent qu'elles devront éviter les erreurs du passé : manque de réalisme dans les temps forts, indiscipline défensive et difficulté à tenir le rythme jusqu'au bout. Malgré la pression, l'espoir demeure dans le camp malgache.

Portées par leur combativité et par la volonté de préserver la place de Madagascar parmi l'élite africaine, les Ladies Makis veulent croire à un sursaut. Une victoire leur permettrait non seulement d'assurer leur maintien, mais aussi de sauver une campagne jusque-là compliquée. Dans ce rendez-vous couperet, chaque plaquage, chaque mêlée et chaque point pèsent lourd. « Nous nous battrons jusqu'au coup de sifflet final pour sauver notre peau en division Performance », confie Tina Jinah Razafimahefa, capitaine des Ladies Makis.