Madagascar: Rallye Motul 7 - Le duo Olivier-Ny Anjara prend les commandes

Un trio ASACM en tête. L'équipage Olivier-Ny Anjara au volant d'une Mitsubishi Evo X classe R4 mène la course à l'issue de la première journée de la 7e édition du Rallye Motul.

Cet équipage a réalisé quatre scratchs sur les quatre Épreuves spéciales (ES) au programme de cette première étape disputée hier. Olivier Ramiandrisoa a bouclé l'ES1 Anjeva-Ambohimahatsinjo en 8.38,20 et a réalisé l'ES2 en 4.08,60. Dans l'après-midi, cet équipage a bouclé l'ES Ambohiboahangy-Ambohimahatsinjo en 7.53,50 au premier passage et en 7.53,60 au deuxième.

L'équipage Mathieu-Nath occupe la seconde place provisoire aux commandes d'une Subaru Impreza classe M12. Le pilote multiple champion de Madagascar Mathieu Andrianjafy a été l'auteur du deuxième meilleur temps des quatre spéciales d'hier. Aro Kiady et Cheyenne sur une Mitsubishi classe R4 se trouvent en troisième position. Aro Kiady Rajemison occupait la quatrième place lors des deux premières spéciales puis il a fait un petit bond pour se placer au troisième rang des deux spéciales de l'après-midi.

Les concurrents reprendront ce samedi l'inverse des mêmes épreuves spéciales du vendredi. Le départ de la première voiture est prévu à 7h 10 à l'ES5 Ambohimahatsinjo-Ambohiboahangy.