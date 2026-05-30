Madagascar: Antsahamamanitra - Rajao Mianakavy offre un régal de rire

La troupe Rajao Mianakavy investira Antsahamanitra ce dimanche avec un spectacle inédit mêlant humour, musique, danse et hommage aux mères malgaches.

À l'occasion de la fête des Mères, la troupe théâtrale Rajao Mianakavy prépare un grand rendez-vous populaire à Antsahamanitra. Baptisé « Fetin'i Mama », ce spectacle prévu le 31 mai en début d'après-midi promet un mélange de rires, d'émotions et d'animations pendant près de trois heures sans interruption.

Connue pour son humour percutant et ses scènes inspirées du quotidien, la troupe réunira cette fois, pour la première fois, plusieurs personnalités et influenceurs qui rejoindront également la scène pour cette édition spéciale, notamment Mahyen, Dafanaivo, Feno Kely, Gérald Danger, Poussy Masiaka Be et Eo Ara Hoe. Leur participation viendra renforcer l'aspect festif et intergénérationnel du rendez-vous avec différentes disciplines sur une même scène. Sketchs, chants, danses et séquences humoristiques se succéderont dans un concept que les organisateurs présentent comme inédit. Le thème principal tournera autour de la mère, de sa place dans la famille, de ses sacrifices et de son rôle essentiel dans la société malgache.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Luc Hervé, organisateur de l'événement à travers LH Pro, le spectacle répond à une attente du public en quête de nouveauté dans le domaine du divertissement. Il explique avoir voulu rassembler différents talents et formats artistiques afin d'offrir une expérience plus complète et plus vivante aux spectateurs. « Les gens recherchent aujourd'hui quelque chose de nouveau dans l'humour et le spectacle, c'est pourquoi, cette fois, humoristes et influenceurs se partageront la scène », souligne-t-il.

Avec cette création, la troupe entend offrir aux familles un moment de partage à vivre ensemble à Antsahamanitra dans une ambiance conviviale et festive.