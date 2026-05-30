Madagascar: Rugby - Top 12 - L'UAS Cheminots joue gros

La suite de la neuvième journée du championnat XXL Top 12 mettra aux prises l'UASC Cheminots et l'US Ankadifotsy, dimanche à partir de 11 heures, au stade Makis d'Andohatapenaka. Une confrontation importante pour deux formations aux objectifs bien différents à l'approche du sprint final.

Les Cheminots occupent actuellement la onzième place avec 11 points, pour seulement deux victoires en huit matchs. En face, l'Union Sportive d'Ankadifotsy pointe au quatrième rang avec 26 unités et reste pleinement engagée dans la course au top 4.

Pour l'UASC, cette rencontre ressemble à une opération survie. Les Cheminots doivent impérativement engranger des points afin de s'éloigner de la zone rouge et éviter une fin de saison sous pression. Avec une différence de points négative (-93), l'équipe a souvent souffert défensivement depuis le début du championnat. Une nouvelle défaite pourrait compliquer davantage sa situation au classement.

L'US Ankadifotsy abordera toutefois cette affiche avec prudence. Malgré sa quatrième place, le club d'Ankadifotsy reste sous la menace directe de l'Uscar, cinquième avec le même total de points. Chaque journée devient décisive dans la bataille pour les phases finales. Une contre-performance face à une équipe mal classée pourrait coûter cher.

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Entre une formation qui lutte pour son maintien et une autre qui vise le haut du tableau, cette opposition promet donc un affrontement engagé où l'enjeu comptera autant que le spectacle.

9e journée du XXL Top 12

Dimanche 31 mai - Stade Makis d'Andohatapenaka

09h00 : CEA vs STM11h00 : UASC vs USA13h00 : TAM vs Mang'Art15h00 : FTM vs TFAClassement après la 8e journée :USA : 4e avec 26 pointsUASC : 11e avec 11 pointsDonné Raherinjatovo