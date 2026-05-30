Madagascar: Tanà-ville - La route tue quinze piétons en trois mois

30 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Les piétons ont été les plus touchés par l'insécurité routière dans la capitale, avec quinze décès enregistrés entre mars et mai.

Entre mars et mai, quinze piétons ont perdu la vie, dont treize dans les constats simples et deux dans les cas liés à l'ivresse. Il s'agit du bilan le plus lourd relevé dans les statistiques des accidents de la circulation dans la capitale.

Ces chiffres traduisent la vulnérabilité des usagers les plus fragiles, exposés quotidiennement aux dangers des artères urbaines. Les conducteurs et pilotes de motos suivent avec neuf décès, tandis que les passagers à bord comptent un mort. Au total, vingt-cinq décès ont été enregistrés durant cette période, selon les données de la Brigade des accidents de la circulation (BAC) de Tsaralalàna.

Les accidents corporels sont également en forte hausse, particulièrement au mois de mai, où le nombre de blessés et d'accidents a dépassé celui des mois précédents. Les piétons restent les principales victimes, avec trente-deux blessés dans les constats simples et quatorze autres dans les cas liés à l'ivresse.

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Les véhicules les plus impliqués restent les voitures particulières et les motos, toutes cylindrées confondues. Les voitures particulières totalisent quarante-six accidents dans les constats ordinaires et cinquante dans les cas liés à l'alcool. Les motos de plus de 50 cc comptent vingt-sept accidents en constat classique et vingt-quatre en état d'ivresse, tandis que celles de moins de 50 cc en enregistrent treize dans chaque catégorie.

Les bicyclettes, bien que moins nombreuses, apparaissent régulièrement dans les statistiques, avec cinq accidents d'un côté et six de l'autre. Les taxis-be et les taxis-ville ne sont pas en reste, avec respectivement treize et neuf accidents cumulés sur la période.

Les plus impliqués

Les collisions impliquant des deux-roues sont particulièrement meurtrières. En trois mois, les motos comptent trente-huit accidents corporels et dix mortels, auxquels s'ajoutent trente-deux blessés et deux décès dus à l'alcool ou au défaut de permis.

Au total, cent trente-deux accidents attribués à l'imprudence, aux défaillances techniques ou à d'autres facteurs ont été enregistrés, et cent trente-cinq supplémentaires liés à l'alcool, preuve que les comportements à risque continuent de menacer la sécurité routière.

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