Madagascar: International Catering Cup - L'élite culinaire africaine se dévoile à Tana

Les 13 et 14 juin, le Novotel Antananarivo accueillera la sélection africaine de l'International Catering Cup 2027, une compétition qui réunira quatre pays du continent.

Madagascar accueillera, pour la première fois, la sélection africaine de l'International Catering Cup 2027 (ICC), les 13 et 14 juin au Novotel Antananarivo. L'événement marque également une première pour la région de l'océan Indien. Quatre pays seront en compétition : la Côte d'Ivoire, le Gabon, Maurice et Madagascar.

À l'issue de cette phase qualificative, deux équipes décrocheront leur place pour la finale internationale prévue à Lyon en janvier 2027. Les candidats devront se conformer aux thèmes et aux critères techniques définis par l'organisation du concours, tout en pouvant intégrer des éléments inspirés de leur patrimoine culinaire.

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L'organisation de cette sélection africaine est assurée par Ellena Raobelina, avec le soutien de Yas Madagascar. « Les pays participants ont dû passer par une sélection rigoureuse basée sur un dossier répondant à plusieurs critères précis », explique-t-elle. Chaque délégation est composée d'un capitaine, d'un coéquipier et d'un coach. « Les compétences culinaires seules ne suffisent pas : les candidats doivent également maîtriser les fiches techniques et les méthodes professionnelles exigées dans les cuisines internationales afin de compléter leur dossier », ajoute-t-elle.

Thèmes précis

Madagascar sera représenté par l'équipe sélectionnée en mars dernier au Novotel Antananarivo. Elle est composée d'Herizo Rakotoniaina, chef d'équipe, et d'Onja Ramanantsoa. Depuis leur qualification, les deux candidats poursuivent leur préparation en vue du concours. Selon les organisateurs, les épreuves imposent aux équipes de répondre à des thèmes précis dans un temps limité.

Cette édition verra notamment la participation de Joël Mauvigney, président fondateur de l'International Catering Cup, ainsi que de plusieurs membres du jury international. La présidence de cette sélection africaine sera assurée par Herilalaina Ravelomanana, ambassadeur ICC pour la zone Afrique.

La journée du 13 juin sera consacrée aux épreuves professionnelles. Le lendemain, le public pourra assister aux démonstrations, découvrir les créations des candidats et observer les différentes étapes de préparation.

À travers l'accueil de cette compétition, Madagascar entend consolider sa présence dans les réseaux internationaux de la gastronomie professionnelle et offrir une vitrine aux savoir-faire culinaires du pays.