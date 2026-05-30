Ile Maurice: Les deux professionnels sont morts intoxiqués au monoxyde de carbone

Manisha Budhoo, 24 ans, Compliance officer chez Trident, et Norvic Salesse, 31 ans, DevOps manager dans cette même compagnie, basée à Ebène, retrouvés morts, jeudi soir, dans le garage d'une maison en construction à Petit-Verger, ont été intoxiqués au monoxyde de carbone. C'est ce qu'a révélé leur examen post-mortem. Leurs familles respectives, qui les cherchaient depuis jeudi soir, sont dévastées.

Il est presque 19 h 30, jeudi, le 28 mai, quand Manoj Budhoo commence à s'inquiéter. Sa fille Manisha n'a pas répondu à ses appels. Ce n'est pas dans ses habitudes. La jeune femme de 24 ans, sérieuse, ambitieuse, rentre parfois tard car les heures supplémentaires font partie de son quotidien chez Trident à Ebène. Mais ce soir-là, le silence est différent. Pesant. Inhabituel.

Vers 21 heures, la famille décide d'agir et se rend aux abords de son bureau. Le parking est presque vide. La voiture de Manisha est introuvable. Le poste de police d'Ébène est alerté. Trois véhicules sillonnent le secteur pendant de longues minutes. En vain. Personne ne sait où elle est. Les heures s'étirent. L'angoisse, elle, ne faiblit pas.

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Puis, au moment où Manoj Budhoo tente une nouvelle fois de joindre sa fille sur son téléphone, une voix inconnue lui répond. C'est la mère de Norvic Salesse. Sa phrase est courte, presque brutale : «Venez vite, votre fille ne va pas bien.»

Alertés, les policiers se rendent à Petit-Verger dans une maison en construction appartenant à Norvic Salesse, 31 ans, lui aussi employé chez Trident, où il dirigeait l'équipe DevOps. En attendant la fin des travaux, il résidait à Cité Padco, Quartier-Militaire. Dans le garage de cette maison inachevée, une voiture noire est garée, portières fermées. Manisha Budhoo est à l'intérieur. Inanimée. Le médecin du Service d'Aide Médicale d'Urgence, dépêché sur place, ne peut que constater son décès.

Norvic Salesse, lui, est encore en vie quand son frère le découvre dans le garage. Il respire à peine. Il est transporté de toute urgence à la clinique C-Care Wellkin. Sa fiancée et une dénommée P. sont présentes à son chevet. Il ne ressortira pas vivant de la clinique.

Les Budhoo et Salesse ont appris cette triste nouvelle à quelques heures d'intervalle. Les familles n'en reviennent pas et elles ne s'en remettent pas.

Le Dr Sudesh Gungadin, chef du département médico-légal, et son collègue, le Dr Maxwell Monvoisin, qui ont pratiqué cette double autopsie sont parvenus à la même conclusion : Manisha Budhoo et Norvic Salesse sont morts par intoxication au monoxyde de carbone. Un prélèvement sanguin sur la jeune femme a été envoyé au Forensic Science Laboratory pour être analysé.

Comment ces deux professionnels se sont-ils retrouvés dans ce garage, portes closes, moteur tournant ou pas ? Quelles circonstances ont mené à cette issue fatale ? Les enquêteurs ne sont pas encore en mesure de se prononcer. La Criminal Investigation Division de Moka a ouvert une enquête. Plusieurs personnes, dont la fiancée de Norvic Salesse et son amie D. M., doivent être entendues au cours des prochains jours.

Manisha Budhoo préparait un master en droit. Elle avait étudié en Nouvelle-Zélande et rêvait d'y retourner pour faire carrière dans le domaine juridique. Elle venait tout juste d'acheter une voiture. Elle était fiancée et devait se marier et avait toute la vie devant elle. «C'est un choc. Notre fille allait bien. Elle avait des projets. Sa voiture est introuvable», confie le père de Manisha Budhoo, la voix brisée.

Norvic Salesse, lui, faisait construire sa maison. Il avait une carrière, une maison, des projets d'avenir. Cette maison de Petit-Verger, encore inachevée, devait sans doute en faire partie. Elle est désormais le théâtre d'un drame que personne n'aurait pu imaginer.