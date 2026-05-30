Ile Maurice: Dr Peshant Kallee - « Il n'existe pas de seuil en dessous duquel fumer soit sans risque »

interview

À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, célébrée demain, Peshant Kallee, médecin généraliste formé à l'Université de Liège en Belgique, revient sur les dangers du tabac et les risques qu'il représente pour la santé.

Rappelez-nous les effets du tabac sur la santé ?

La fumée du tabac contient 7 000 substances chimiques, dont 70 sont des cancérigènes connus. Le tabac est la cause principale de 80 % des cancers du poumon, 70 % des cancers des voies aérodigestives supérieures, 50 % des cancers de la vessie et est impliqué dans le développement des cancers du foie, du pancréas, de l'estomac, du rein, du col de l'utérus, du sein, du côlon-rectum, de l'ovaire et de certaines leucémies.

Outre son caractère cancérigène, le tabagisme est également associé à des maladies cardiovasculaires (infarctus, accident vasculaire cérébral, hypertension, etc.), maladies respiratoires chroniques (bronchopneumopathie chronique obstructive, emphysème), ainsi qu'au vieillissement prématuré de la peau et à une baisse des capacités physiques.

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Les effets diffèrent-ils entre les hommes et les femmes ?

Certaines études suggèrent qu'à niveau de tabagisme égal, les femmes sont plus à risque de développer certains cancers, des maladies coronariennes et des maladies respiratoires.

Chez la femme, le tabagisme est lié à des risques particuliers. Il peut notamment augmenter les complications pendant la grossesse, avec des conséquences néfastes pour la mère comme pour le bébé, favoriser l'ostéoporose, altérer la fertilité et entraîner une ménopause plus précoce. Il faut aussi souligner que, chez les fumeuses utilisant une contraception hormonale, le risque de maladie coronaire et vasculaire est plus élevé.

En ce qui concerne les hommes, on retrouve une augmentation du risque de dysfonctionnement érectile et une atteinte à la qualité du sperme et à la fertilité.

Expliquez-nous comment les substances contenues dans la cigarette nous rendent dépendants ?

C'est principalement la nicotine qui est responsable de la dépendance. Elle stimule la libération de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Avec le temps, le cerveau s'habitue à cette stimulation et réclame des doses régulières. Cette dépendance est renforcée lorsque la cigarette est associée à d'autres comportements ou situations qui procurent du plaisir, comme la consommation simultanée de café.

La cigarette électronique est de plus en plus en vogue. Est-ce que les dangers sont les mêmes ?

La cigarette électronique est connue pour entraîner une forte dépendance. Le pouvoir addictif de la nicotine est renforcé par la grande variété de goûts et arômes qui rendent son utilisation plus attractive et répétitive.

Bien qu'on connaisse les dangers immédiats du vapotage tels que les pics de tension, toux, crises d'asthme et inflammation des bronches, les études restent insuffisantes pour comprendre tous les effets à long terme. Étant populaire depuis seulement deux décennies, de nombreuses années de recherches seront encore nécessaires pour identifier les maladies chroniques qu'elles pourraient provoquer.

On peut toutefois affirmer que la cigarette électronique expose l'utilisateur à des fumées toxiques qui contiennent des métaux lourds et autres composées chimiques qui au long terme pourront occasionner d'autres complications.

Fumer de temps en temps ne fait pas de mal. Est-ce vrai ?

Il n'existe pas de seuil en dessous duquel fumer soit sans risque. Un fumeur qui consomme 1 à 4 cigarettes par jour, c'est 3 fois plus de risque de mourir d'un infarctus. «Je fume seulement en soirée et quand je bois un verre» est une phrase qu'on entend souvent en consultation.

Fumer en consommant de l'alcool est une association très courante mais dangereuse. Ce mélange décuple les risques de développer un cancer des voies respiratoires ou digestives et renforce la dépendance quant à l'alcool et à la cigarette elle-même.

Que faut-il savoir au sujet des substituts nicotiniques ?

Les patchs, gommes, pastilles, ou inhalateurs délivrent de la nicotine sans substances toxiques produits par la combustion du tabac diminuant ainsi les symptômes de manque et réduisant les envies de fumer. Pour un résultat optimal, son utilisation doit être encadrée et suivie par un professionnel de santé tels qu'un tabacologue ou un médecin généraliste formé dans l'accompagnement du sevrage tabagique.

Outre la substitution nicotinique, il y a aussi des traitements médicaux qui sont validés en ce qui concerne le sevrage tabagique. Quant à l'efficacité scientifique d'autres pratiques de médecine alternative (hypnose, acupuncture etc.), elle reste variable et moins bien démontrée.

Comment atténuer les symptômes liés au sevrage ?

Les symptômes de sevrage sont divers, variés et durent généralement 2 à 4 semaines. On y retrouve l'irritabilité et anxiété, qui peuvent être limitées en pratiquant des exercices de respiration profonde, yoga ou méditation. L'utilisation de tisanes à base de valériane ou passiflore permettent de réduire les troubles liés au sommeil. Un grand verre d'eau froide ainsi qu'une activité physique immédiate réduisent les envies soudaines. Quant à la toux qui suit l'arrêt du tabac, c'est un signe positif de nettoyage des poumons.

Arrêter de fumer est certes un défi toutefois comme l'a dit Nelson Mandela : «cela semble toujours impossible, jusqu'à ce que ce soit fait.»