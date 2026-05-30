Ile Maurice: FMSC - Maurice s'aligne pour la première fois

La Fédération mauricienne des Sports Corporatifs (FMSC) a officialisé la première participation de l'île Maurice aux World Corporate Games 2026, qui se dérouleront du 5 au 7 juin 2026 à Casablanca, au Maroc. Cet événement mondial, coordonné en collaboration avec l'Association for the Development of Corporate Sports (ADCS), se tient conjointement avec les Jeux Marocains du Sport en Entreprise (JMSE) et introduit pour la première fois un classement international spécifique.

Pour cette grande première historique, la délégation mauricienne s'appuiera sur un collectif de 31 représentants, comprenant des athlètes, des officiels et des encadreurs techniques issus de sept entreprises mauriciennes, à savoir Cargo Handling Corporation, IBL Engineering, PhoenixBev, Airports of Mauritius, Mauritius Duty Free Paradise, Bank One et AfrAsia Bank. Les sportifs engagés se disputeront les podiums dans cinq disciplines distinctes, c'est-à-dire les épreuves de running sur des distances de 5 km et 10 km, le football à 5 (Foot 5), le volleyball au format 4 contre 4, les fléchettes et l'e-sport via le jeu vidéo FC 26. Les participants ont validé leur billet d'entrée à la suite des tournois qualificatifs organisés par la FMSC à Maurice au début de l'année 2026.

Au-delà des performances sportives et de l'obtention de médailles, cette présence à Casablanca revêt une importance stratégique pour la FMSC, qui utilise cette plateforme internationale afin de valoriser la cohésion d'équipe, le dépassement de soi et le leadership au sein des différentes entreprises.

Par le biais de son président, la FMSC a exprimé sa profonde fierté face à cette avancée majeure pour le développement du sport en entreprise aux niveaux national et international. De plus, la FMSC entend promouvoir activement l'île Maurice comme une destination d'accueil privilégiée, dotée du savoir-faire logistique requis pour organiser de futurs événements sportifs corporatifs d'envergure mondiale. Les Mauriciens pourront suivre l'évolution, le calendrier et les performances de la délégation quadricolore tout au long de la compétition au Maroc à travers les plateformes numériques officielles de la FMSC.

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