Afrique: France - décès du philosophe Edgar Morin à 104 ans

30 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

Le philosophe et sociologue français Edgar Nahoum, plus connu sous le nom d'Edgar Morin, est décédé vendredi 29 mai 2026, à Paris, à l'âge de 104 ans. L'annonce a été faite samedi par sa famille.

Théoricien de la « pensée complexe », mais aussi un ancien antifasciste pendant la guerre d'Espagne et résistant pendant l'Occupation nazie en France, le philosophe et sociologue français est mort vendredi. Il est né le 8 juillet 1921 à Paris 9e.

Dans un communiqué publié sur X ce samedi 30 mai, le président français, Emmanuel Macron, a rendu hommage à l'homme. Il salue notamment son « humanisme », sa « bienveillance » et sa « curiosité ».

Un « soldat de la Résistance, militant et affranchi, écrivain et penseur du siècle, défenseur de la nature et des peuples »... La liste des éloges à Edgar Morin écrite par Emmanuel Macron n'est pas courte.

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À la fois historien, philosophe et scientifique, Edgar Morin était un géant de la pensée marqué politiquement à gauche.

Il était l'auteur d'une oeuvre très diverse, connue bien au-delà de la France, à contre-courant de la sociologie traditionnelle et se présentant comme une réflexion sur l'Homme à partir des données de la science.

Il a aussi écrit plusieurs ouvrages revenant sur son passé, dont « Autocritique » en 1959, « Vidal et les siens » en 1989, « Itinérance » en 2006, « Mon chemin » en 2008 et « Les souvenirs viennent à ma rencontre » en 2019.

Ancien directeur émérite de la recherche du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Edgar Morin était un Doctorat honoris causa en sciences de l'éducation.

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