Sénégal: Union de la Presse francophone internationale - Le doyen Abdoulaye Thiam réélu vice-président

L'ancien journaliste du quotidien national sénégalais Le Soleil, Abdoulaye Thiam, est réélu vice-président de l'Union internationale de la Presse francophone (UPF) pour l'Afrique subsaharienne. Il est choisi pour un nouveau mandat de trois ans avec 35 sur 35 voix. L'assemblée générale élective a eu lieu le vendredi 29 mai 2026.

Le doyen Abdoulaye Thiam, ancien journaliste du Soleil, reste le vice-président de l'Union de la Presse francophone internationale (UPF) pour un nouveau mandat de trois ans. Il va travailler aux côtés du nouveau président de l'union, le journaliste togolais Loïc Lawson, qui a été élu président de l'organisation pour un mandat de trois ans. Il l'a emporté face au Guinéen Ibrahima Koné avec 28 voix sur les 36 suffrages exprimés.

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Le nouveau comité dirigeant est également composé d'autres représentants des différentes régions du monde francophone. Il s'agit notamment de l'Algérien Khaled Drareni pour le Maghreb, du Guyanais Frantz Montoban pour les Caraïbes et de Joseph Peaquin pour l'Europe. Le poste de trésorier a été confié à Husseyn Kenedid de Djibouti.

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Il convient de rappeler que le doyen El Hadji Abdoulaye Thiam a été élu à ce poste en 2023. Il a été par ailleurs le président de la section sénégalaise de l'UPF en 2016, en remplacement d'Abdou Gningue.

Pour rappel, l'UPF, fondée en 1950, est l'une des plus anciennes organisations professionnelles de journalistes de l'espace francophone. Présente dans 110 sections à travers le monde, elle rassemble près de 4 000 professionnels des médias. Sa mission est de promouvoir la liberté de la presse, de renforcer la solidarité entre journalistes et de contribuer au rayonnement de la langue française dans les médias.