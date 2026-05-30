Ile Maurice: «La Clef des Champs» - Fin discrète d'une adresse emblématique de Floréal

C'est confirmé. Un avis de liquidation publié dans la presse vient confirmer la disparition progressive d'une enseigne qui faisait partie du paysage gastronomique et commercial de Floréal : La Clef des Champs, gérée par Jacqueline Dalais. Derrière cette procédure, se trouve Tartuffe Limitée, société placée en liquidation, dont les actifs immobiliers sont mis en vente par le liquidateur, Huns Biltoo de KPMG.

L'annonce de cette liquidation concerne un ensemble commercial situé sur l'avenue Queen Mary, à Floréal. Le bien comprend notamment le bâtiment qui abritait jusqu'à récemment le restaurant La Clef des Champs ainsi qu'un terrain servant de parking. L'ensemble couvre plus de 1 000 m2 répartis en deux lots : un parking de 527,6 m² et un bâtiment à deux étages de 485,4 m².

Pendant plusieurs années, La Clef des Champs s'était imposée comme une adresse reconnue dans le centre de l'île, attirant une clientèle d'affaires, des familles ainsi que des habitués de la région des Plaines-Wilhems. Le restaurant bénéficiait d'un emplacement stratégique à Floréal, zone historiquement associée à une certaine activité résidentielle haut de gamme et à des commerces spécialisés.

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La mise en liquidation de la société marque cependant une nouvelle illustration des difficultés auxquelles sont confrontés certains opérateurs de la restauration et de l'immobilier commercial à Maurice. Depuis la pandémie, plusieurs établissements ont dû composer avec une hausse des coûts d'exploitation, une pression accrue sur les marges, des changements dans les habitudes de consommation ainsi qu'un environnement économique plus incertain.

L'avis de vente précise que le bien est proposé «as is where is», soit dans son état actuel, une formulation classique dans les procédures de liquidation. Les visites se feront uniquement sur rendez-vous et les acquéreurs potentiels devront soumettre une offre écrite dans un délai de 15 jours, accompagnée d'un dépôt représentant 10 % du montant proposé.

Pour les observateurs du secteur, ce dossier pourrait néanmoins susciter l'intérêt d'investisseurs immobiliers ou d'opérateurs souhaitant redonner une nouvelle vocation à cet emplacement considéré comme stratégique. Floréal conserve en effet un certain attrait commercial grâce à sa situation géographique, son pouvoir d'achat relativement élevé et sa proximité avec Curepipe et les grands axes routiers.