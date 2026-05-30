Congo-Brazzaville: Baccalauréat général - 101 856 candidats débutent les épreuves mardi

Du 2 au 5 juin, 101 856 candidats passeront les épreuves du baccalauréat dans 310 centres à travers le pays. Les statistiques de la Direction des examens et concours révèlent une augmentation de 6,79% du taux de participation par rapport à l'année dernière.

Le 2 juin, les candidats de toutes les séries, littéraires et scientifiques, passeront l'épreuve d'anglais. Le 3 juin, les littéraires feront le français et leur deuxième langue respective tandis que les scientifiques des série C et D feront les sciences physiques et le français.

Puis, le 4 juin, les candidats de la série A auront histoire, géographie et les mathématiques. Les séries C et D auront sciences de la vie et la terre et géographie. Le dernier jour, le 5 juin, les littéraires passeront les épreuves de philosophie et d'éducation physique. Les scientifiques, quant à eux, feront mathématiques et éducation physique.

« Les téléphones portables et les calculatrices programmables sont strictement interdits dans les centres d'examen », indique la note qui fixe les dates et les épreuves de cet examen d'Etat, signée par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou.

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La particularité cette année à propos des examens d'État, est que les baccalauréats technique et général se tiendront aux mêmes dates. L'objectif visé est d'empêcher les candidats de s'inscrire simultanément aux deux examens comme cela a souvent été le cas. L'année dernière, nombre d'élèves avaient postulé, en effet, dans des localités différentes alors que les épreuves se déroulaient presque simultanément.

Il convient de souligner que dans le cadre de l'organisation du baccalauréat session de juin 2026, les différents responsables impliqués ont pris part à un séminaire de renforcement des capacités sur le thème « Sécurisation et gouvernance intelligente du baccalauréat : renforcer la lutte contre la fraude pour préserver la crédibilité d'un examen stratégique à l'ère du numérique et des exigences du monde contemporain ».

Le 29 mai, le ministre Jean Luc Mouthou a mis en route les membres du jury et les superviseurs des épreuves pour une meilleure couverture de tous les centres d'examen sur toute l'étendue du territoire national. « La réussite du baccalauréat 2026 dépendra de notre volonté collective à faire prévaloir l'autorité de l'État, le respect des textes réglementaires, la vigilance professionnelle et la culture du mérite républicain », a-t-il indiqué.