Congo-Kinshasa: Pénurie d'eau potable dans plusieurs quartiers de Matadi

Pas une seule goutte d'eau ne coule des robinets dans plusieurs quartiers de la ville de Matadi, chef-lieu du Kongo Central. Cette situation dure depuis plusieurs mois.

Chaque jour, hommes, femmes et enfants parcourent de longues distances à la recherche de cette ressource vitale, sans aucune garantie d'en trouver. Bidons à la main, les habitants sont contraints d'aller chercher l'eau là où elle coule encore. Cette démarche entraîne des dépenses supplémentaires, car beaucoup doivent payer des personnes chargées de leur ramener de l'eau depuis des points éloignés de leurs habitations.

D'autres, faute de moyens, utilisent leur propre force pour transporter les bidons et constituer des réserves pour un usage ultérieur. Une situation d'autant plus incompréhensible pour la population que la REGIDESO continue d'envoyer des factures, alors que les robinets restent désespérément secs.

« Tu dois d'abord payer la moto qui transporte tes bidons vides. Arrivé au site d'approvisionnement, tu dois encore payer, un bidon à 400 Fc, puis payer le transport du retour. Normalement ma facture tourne autour de 38 000 Fc, mais la REGIDESO l'a augmenté à 51 000 Fc alors que je n'ai pas reçu d'eau », s'est plainte Bibiche Waki, mère de famille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Du côté de la REGIDESO, les difficultés d'approvisionnement en eau sont attribuées à la croissance démographique. « L'irrégularité est due simplement à une distribution sectorielle : un peu d'eau pour tout le monde. La population s'amplifie, si bien qu'il y a des quartiers qui peuvent obtenir de l'eau deux à trois fois par semaine. Des projets sont en cours, les choses vont changer d'ici peu », a expliqué Paul Malonda Nimi, chargé de communication de la REGIDESO.