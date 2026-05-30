Congo-Kinshasa: Paralysie des activités à la suite des combats entre Wazalendo et AFC/M23 à Masisi

30 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les combats, repris jeudi 28 mai entre les Wazalendo et les rebelles de l'AFC/M23, sont à l'origine de la perturbation de la vie sur l'axe Walikale-Goma, via le territoire de Masisi.

Selon des sources locales, plusieurs villages autour de Nyabiondo ont été vidés de leurs habitants, tandis que dans les zones de Katoyi et de la chefferie des Bahunde, la situation humanitaire se détériore davantage. Les mêmes sources rapportent que la route reliant Ngungu à Ufamandu est coupée depuis plus de dix jours.

Sur place, les structures de santé font face à une rupture de médicaments, et les prix des produits de première nécessité continuent de grimper sur les marchés.

Depuis plusieurs jours, les combats se poursuivent dans le territoire de Masisi, notamment dans la chefferie des Bahunde. Ces affrontements touchent les localités de Kasenyi, Kinigi, Runigi, Kanyaru, Nyakigano, Nyamyamba et Kasaki, autour de Rubaya.

Les notables locaux indiquent que les combattants Wazalendo seraient revenus à la charge après une première offensive repoussée mardi soir par l'AFC/M23 dans cette zone. La situation reste également tendue dans le secteur Osso-Banyungu, à l'ouest.

À Nyabiondo, par exemple, les Wazalendo ont brièvement repris le contrôle de la localité mercredi, avant d'en être à nouveau délogés.

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