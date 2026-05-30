Congo-Kinshasa: Journée internationale des Casques bleus - Le gouvernement de la RDC plaide pour un financement durable de la MONUSCO

La réduction des financements destinés aux opérations de maintien de la paix des Nations unies risque d'affecter l'efficacité de la MONUSCO en République démocratique du Congo ( RDC). C'est l'une des principales préoccupations exprimées par l'ambassadeur Noël Mbemba, délégué général du Gouvernement en charge de la MONUSCO, lors de la célébration de la Journée internationale des Casques bleus organisée, vendredi 29 mai à Kinshasa.

Devant les représentants des Nations unies et les autorités congolaises, le diplomate a insisté sur la nécessité de garantir à la mission onusienne des ressources suffisantes pour lui permettre d'accomplir son mandat dans un contexte sécuritaire encore fragile, notamment dans l'Est du pays.

« Pour que les Casques bleus puissent fournir un travail durable, il convient de les doter des moyens nécessaires », a déclaré Noël Mbemba.

Selon lui, les restrictions budgétaires envisagées suscitent des inquiétudes quant à leur impact sur les opérations menées sur le terrain. Il estime que la mission des Nations unies n'a pas encore atteint tous les objectifs qui lui ont été assignés en matière de stabilisation et de protection des populations civiles.

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« La réduction du financement suscite des inquiétudes quant à l'impact qu'elle pourrait avoir sur les opérations en RDC », a-t-il averti.

L'ambassadeur a également souligné que la mise en oeuvre efficace du mandat de la MONUSCO dépend d'un financement stable et prévisible.

« Pour une mise en oeuvre efficace du mandat contenu dans les résolutions du Conseil de sécurité, la MONUSCO a besoin d'un financement prévisible et durable », a-t-il plaidé.

Face à ces enjeux, le représentant du Gouvernement congolais a appelé les partenaires internationaux et les bailleurs de fonds à maintenir leur soutien à la mission onusienne afin qu'elle puisse poursuivre ses actions de protection des civils et d'appui à la stabilisation dans les zones affectées par les conflits.

Au-delà de cette question financière, Noël Mbemba a rendu hommage aux soldats de la paix tombés en mission. Il a salué l'engagement des casques bleus qui, depuis plusieurs années, accompagnent les efforts de paix en République démocratique du Congo.

« La célébration de cette Journée des Casques bleus offre au Gouvernement congolais l'occasion d'exprimer sa gratitude et son infinie reconnaissance à la communauté internationale à travers la MONUSCO, dont le soutien précieux et constant reste indéniable », a-t-il déclaré.

Pour les autorités congolaises, le maintien d'un financement adéquat apparaît ainsi comme une condition essentielle pour permettre à la MONUSCO de poursuivre efficacement sa mission dans le pays.