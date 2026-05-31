Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 mai 2026

revue de presse

Madagascar : Le parquet d'Antananarivo veut poursuivre quatre juges de la Haute Cour constitutionnelle

À Madagascar, le parquet d'Antananarivo a demandé l'autorisation de poursuivre pénalement quatre juges de la Haute Cour constitutionnelle pour « complot en vue de déstabilisation ». Une procédure qui intervient deux jours après une décision rendue par cette même Cour sur une requête en destitution du président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina.

C'est par une demande adressée à la ministre de la Justice que la procureure d'Antananarivo veut faire poursuivre quatre des neuf juges de la Haute Cour constitutionnelle. Le chef d'accusation : « complot en vue de déstabilisation ». [Source RFI]

Guinée : Un double scrutin pour tourner la page de la transition

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Les Guinéens se rendent aux urnes ce dimanche dans le cadre d’un double scrutin législatif et communal présenté par les autorités comme l’ultime phase du processus de retour à l’ordre constitutionnel.

Près de sept millions d’électeurs sont appelés à choisir à la fois les futurs députés de l’Assemblée nationale et les conseillers communaux chargés de l’administration des collectivités locales.

Au total, 147 députés seront élus pour siéger au sein de la future Assemblée nationale. Parmi eux, plusieurs représentants de la diaspora guinéenne feront pour la première fois leur entrée au Parlement, conformément aux dispositions prévues dans le nouveau dispositif électoral. En parallèle, les électeurs désigneront les conseillers communaux appelés à gérer les affaires locales et à renforcer la gouvernance de proximité. [Source Apanews]

Éthiopie : Fin de la campagne électorale, le parti au pouvoir grand favori

L'Éthiopie se rend aux urnes lundi pour des élections que le parti au pouvoir devrait remporter haut la main, face à une opposition fragmentée et affaiblie.

Le Parti de la prospérité du Premier ministre Abiy Ahmed détient actuellement plus de 500 sièges à la Chambre des représentants et devrait obtenir la majorité lors de ce scrutin, lui assurant un nouveau mandat de cinq ans.

« Ce dirigeant extraordinaire peut diriger non seulement l'Éthiopie, mais aussi le monde », a déclaré Aynalem Bekele, sympathisante du Parti de la prospérité. « Notre peuple doit saisir cette opportunité qui se présente une fois tous les cinq ans. Votez pour le parti de la prospérité », a-t-elle ajouté. [Source Africanews]

Diomaye Faye à Banjul : Le Sénégal et la Gambie à l’épreuve de leur destin commun

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s’est rendu samedi à Banjul pour une visite de travail express, à l’invitation de son homologue gambien Adama Barrow. Officiellement, l’ordre du jour porte sur le renforcement du partenariat bilatéral, l’intégration régionale, la sécurité et le développement partagé. Rien de spectaculaire en apparence. Pourtant, cette rencontre, sobrement présentée par les deux présidences, intervient à un moment où les relations entre les deux pays, unis par une géographie unique et une histoire tourmentée, restent sous-exploitées.

Les discussions entre Diomaye Faye et Adama Barrow devraient aborder des dossiers concrets longtemps laissés en suspens. La coopération douanière, la fluidité du transit des marchandises à l’intérieur du territoire gambien qui coupe le Sénégal en deux, la gestion des pêcheries communes, et la lutte contre l’orpaillage clandestin figurent parmi les sujets brûlants.

La présidence sénégalaise a rappelé que les liens entre les deux rives dépassent les frontières, évoquant un « destin de proximité unique dans la sous région ». Une formule élégante, mais qui ne dit rien des blocages concrets qui persistent. [Source Africapresse]

Aya Nakamura au Stade de France : Entrée en hélicoptère, émotion, invités surprises… le récit d'une soirée historique

Aya Nakamura a électrisé le Stade de France lors du premier de ses trois concerts exceptionnels. Une soirée historique où la star franco-malienne a transformé son succès en symbole.

L'image restera comme l'un des moments forts de sa carrière. Vendredi soir, 29 mai 2026, Aya Nakamura a fait une entrée spectaculaire au Stade de France devant 70 000 spectateurs, arrivant symboliquement en hélicoptère avant d'enflammer l'enceinte de Saint-Denis pendant près de trois heures.

Avec cette première date d'une série de trois concerts complets, la chanteuse de 31 ans devient la première artiste féminine à se produire trois soirs consécutifs dans le plus grand stade de France. Une performance qui confirme le statut exceptionnel de celle qui est aujourd'hui l'artiste francophone la plus écoutée au monde. [Source Africa Radio]

World News Media Congress 2026 à Marseille : L’Afrique, grand angle mort du programme

Du 1er au 3 juin 2026, Marseille accueille la 77e édition du World News Media Congress de la WAN-IFRA. Si les organisateurs martèlent l’ancrage méditerranéen et l’ouverture vers le Sud de la cité phocéenne pour justifier ce choix géographique, le programme officiel révèle une réalité tout autre : les médias africains sont totalement absents des débats stratégiques.

Marseille, la ville monde comme elle est souvent appelée, s’apprête à devenir la capitale éphémère de l’industrie mondiale de la presse. Pour ce grand retour du congrès en France, la WAN-IFRA (Association mondiale des éditeurs de presse) et son partenaire CMA Media s’attendent à recevoir un millier de délégués au Palais du Pharo. [Source Afrik.com]

Au Kenya, les rastafaris réclament le droit de consommer du cannabis

En 2019, la justice kényane a reconnu le rastafarisme comme une religion. Depuis, ses adeptes revendiquent le droit de consommer du cannabis, auquel ils accordent une valeur sacramentelle.

Les rastas kényans devront encore attendre pour savoir s’ils auront le droit de consommer du cannabis légalement. Le verdict de la Haute Cour de justice du pays à ce sujet, qui était attendu jeudi 28 mai, a été reporté au 15 juillet. La communauté rastafari est, depuis plus de cinq ans maintenant, en attente d’une décision, et il s’agit déjà du deuxième report cette année, le premier ayant eu lieu en mars. [Source Le Monde Afrique]

Coopération : La BADEA veut s’engager davantage au Congo

Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, a échangé à Brazzaville avec le président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), Abdullah Khalil Al Musaïbeeh, sur les projets d’intérêt commun.

« Nous avons passé en revue les projets de la BADEA au Congo et évoqué les deux projets dont les accords ont été signés aujourd’hui, à savoir le projet de la Corniche et celui d’augmentation du capital du Fonds de solidarité africain. Nous sommes disposés à financer des projets d’énergie, d’infrastructures », a expliqué Abdullah Khalil Al Musaïbeeh. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Mondial U17 (F): le Bénin renverse la Sierra Leone et file au dernier tour des qualifications

Menées à la pause, les Béninoises U17 ont renversé la situation pour s’imposer face à la Sierra Leone (2-1) à Lomé. Un succès qui valide leur qualification pour le troisième et dernier tour des éliminatoires du Mondial U17 féminin 2026.

Menées à la pause et bousculées en première période, les Amazones cadettes ont fait preuve de caractère pour s’imposer face aux Sierra Leonaises (2-1), ce vendredi à Lomé, lors de la manche retour du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 2026.

Bousculées d’entrée, les Béninoises ont longtemps peiné à imposer leur rythme. Dominées dans l’intensité, elles concèdent logiquement l’ouverture du score à la 23e minute, un avantage que les Sierra Queens conservent jusqu’à la pause. [Source Beninwebtv]

Gabon : Ndong Sima réélu à la tête de l’Alliance Patriotique sous le signe du renouveau

Réunie en congrès ordinaire, l’Alliance Patriotique vient de franchir un cap décisif pour son avenir politique. Ce grand rassemblement, qualifié par les cadres de véritable tournant historique, s’est soldé par la réélection de son président, Raymond Ndong Sima. Entre bilans stratégiques, réformes structurelles et ambitions électorales réaffirmées, le parti se repositionne avec force sur l’échiquier national.

Dans son allocution, le Secrétaire général, Wilfried Nguema Mve, a tenu à mettre en lumière la trajectoire ascendante de la formation politique depuis les événements charnières de 2024, notamment le soutien clair apporté au Président de la transition et l’intégration au Conseil National de la Démocratie. [GabonMediaTime]