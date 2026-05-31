Ethiopie: Acheminement du matériel électoral dans la région de Sidama et l'administration de Dire Dawa à l'approche du vote de lundi

Addis-Abeba — Le matériel destiné aux opérations électorales est actuellement acheminé vers 2 266 bureaux de vote de l'État régional de Sidama ainsi que vers 297 bureaux de vote situés dans les secteurs ruraux et urbains de l'administration de Dire Dawa.

Les 7es élections générales, qui se tiendront lundi à l'échelle nationale, mobiliseront 54 057 861 électeurs enregistrés appelés à exercer leurs droits garantis par la Constitution.

Dans le respect du calendrier établi par la Commission électorale nationale d'Éthiopie, les préparatifs logistiques entrent dans leur phase finale et le matériel de vote est distribué dans les différents centres électoraux désignés.

D'après le bureau régional de Sidama de la Commission électorale nationale d'Éthiopie, l'acheminement du matériel électoral se poursuit normalement dans les bureaux de vote de la région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les opérations logistiques en cours concernent l'ensemble des 2 266 bureaux de vote répartis dans les 19 circonscriptions de Sidama afin d'assurer que chaque centre électoral dispose de tous les équipements requis.

Selon les informations du bureau régional, 464 de ces bureaux de vote se trouvent dans les deux principales circonscriptions de la ville de Hawassa.

Une inspection effectuée aujourd'hui sur le terrain par les journalistes de l'ENA à Hawassa a confirmé que le transport et la livraison du matériel électoral vers les différents bureaux de vote progressent de manière satisfaisante.

Par ailleurs, Ziad Yasin, responsable du bureau régional des élections de l'administration de Dire Dawa, a indiqué à l'ENA que toutes les mesures requises ont été prises afin d'assurer le caractère démocratique, libre, équitable et crédible des 7es élections générales.

Il a précisé que la distribution actuellement en cours concerne la totalité des 297 centres de vote désignés dans les zones urbaines et rurales de l'administration.

Les agents électoraux ont déjà bénéficié de la formation nécessaire et des dispositions ont été mises en oeuvre pour garantir l'acheminement sécurisé du matériel jusqu'à son point de destination final, a ajouté le responsable.

Kedir Sultan, chargé de la circonscription n° 1 au sein de l'administration, a également affirmé que des dispositions sont prises afin d'assurer une distribution efficace du matériel électoral requis dans les quatre zones rurales.

Il a expliqué que l'opération, lancée tôt ce matin, se déroule avec succès, des camions transportant les fournitures électorales arrivant régulièrement dans les bureaux de vote éloignés avant la mi-journée.

De son côté, Mohammed Yusuf, coordinateur du bureau de vote de la zone rurale d'Aseliso, a affirmé que le matériel électoral nécessaire au scrutin de lundi est acheminé en toute sécurité et conformément au calendrier prévu.