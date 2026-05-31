Addis-Abeba — Plus d'un demi-siècle auparavant, un jeune garçon nommé Uhuru Kenyatta assistait à une scène appelée à entrer dans l'histoire.

À son arrivée à l'aéroport international de Bole aux côtés de son père, Jomo Kenyatta, figure majeure du panafricanisme et premier président du Kenya indépendant, il fut témoin d'un moment symbolique.

Encore adolescent, il observa l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier, accueillir son père. Une photographie devenue célèbre montre le jeune Uhuru se tenant derrière l'empereur lors de cette rencontre historique.

Le 29 mai 2026, l'ancien chef d'État kényan Uhuru Kenyatta a foulé de nouveau le sol d'Addis-Abeba, à l'aéroport international de Bole, cette fois à la tête de la mission d'observation électorale de l'Union africaine chargée de suivre les 7èmes élections parlementaires et régionales éthiopiennes prévues le 1er juin.

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Le parcours politique d'Uhuru Kenyatta demeure intimement lié à sa vision de l'Afrique. Son engagement dépasse largement les considérations diplomatiques et reflète un attachement profond aux idéaux panafricains.

Cette relation avec le continent est à la fois personnelle, culturelle et politique. Elle traduit une aspiration commune à l'unité, à la stabilité et au développement. Ancien président du Kenya et personnalité influente de la scène africaine, il incarne une conception partagée de l'avenir du continent.

Depuis son plus jeune âge, l'histoire singulière de l'Éthiopie et sa contribution aux luttes de libération africaines ont façonné chez lui un fort sentiment d'appartenance.

Élevé dans une famille qui joua un rôle déterminant dans l'indépendance du Kenya, il a grandi au rythme des récits de dirigeants engagés pour la souveraineté africaine.

Beaucoup d'entre eux trouvaient leur inspiration dans la résistance et la détermination de l'Éthiopie. La figure de l'empereur Haïlé Sélassié, symbole de liberté et de résistance face au colonialisme, occupait une place particulière dans cet héritage familial.

Ces histoires lui ont transmis le sens du devoir et la conviction que la liberté du continent reposait sur une mobilisation collective fondée sur la solidarité.

Arrivé vendredi à Addis-Abeba pour observer les 7èmes élections générales éthiopiennes, Uhuru Kenyatta a rappelé que la stabilité de l'Éthiopie représente un enjeu majeur non seulement pour sa population, mais également pour l'ensemble du continent africain.

Les déclarations qu'il a faites à l'aéroport de Bole ont mis en lumière le rôle central du pays dans les affaires africaines. Il a souligné que l'Éthiopie, qui accueille le siège de l'Union africaine, assume une responsabilité particulière dans la promotion de la paix, du dialogue et de la démocratie.

Son appel à des élections pacifiques et respectueuses de la volonté populaire reflète sa conviction que l'unité constitue la principale force de l'Afrique.

Il a également insisté sur la portée continentale de ce scrutin, rappelant que l'Éthiopie abrite le siège de l'Union africaine et demeure l'un des principaux centres diplomatiques du continent.

« L'Éthiopie accueille le siège de l'Union africaine, une institution continentale. Les élections qui s'y tiennent concernent donc non seulement les Éthiopiens, mais aussi l'ensemble de l'Afrique », a-t-il affirmé.

Kenyatta a déclaré que la délégation de l'Union africaine était honorée d'assister à l'exercice démocratique du peuple éthiopien.

Il s'est montré confiant quant à la capacité des électeurs à effectuer des choix éclairés permettant au pays de poursuivre sa progression.

Ses propos traduisent une conviction plus vaste selon laquelle les avancées démocratiques de l'Éthiopie participent directement à la stabilité et à la prospérité du continent.

L'histoire éthiopienne, marquée par la résistance aux crises internes et aux pressions extérieures, présente plusieurs similitudes avec celle du Kenya dans sa marche vers l'autodétermination.

Les deux pays ont dû relever des défis liés à la gouvernance, au développement et à la diversité de leurs populations. Tout au long de sa carrière, Uhuru Kenyatta a défendu l'idée que l'unité dans la diversité constitue une force.

Ses visites en Éthiopie, sa participation aux rencontres régionales et ses échanges avec les responsables éthiopiens témoignent de son respect pour la souveraineté du pays ainsi que de sa volonté de renforcer la coopération régionale.

La présence d'Uhuru Kenyatta en Éthiopie revêt également une portée symbolique importante pour le Kenya et pour l'ensemble de l'Afrique de l'Est.

Grâce à sa position géostratégique, à son potentiel économique et à son influence régionale, l'Éthiopie demeure un partenaire incontournable. Kenyatta considère que l'avenir de la région repose sur une coopération accrue dans les domaines du commerce, de la sécurité et des infrastructures.

Son engagement envers l'Éthiopie reflète sa vision d'une Afrique capable d'affronter collectivement ses défis et de tirer parti de ses opportunités.

Cette approche s'inscrit dans une conception panafricaine plus large.

Les expériences vécues durant sa jeunesse, associées à son parcours diplomatique, ont façonné un dirigeant qui voit l'Afrique comme une communauté unie par une histoire commune, des valeurs partagées et un destin lié.

Son admiration pour le rôle joué par l'Éthiopie dans les mouvements d'indépendance ainsi que son respect pour la résilience de ses dirigeants illustrent sa conviction que le progrès africain repose sur l'effort collectif et la confiance mutuelle.

Au cours des dernières années, Uhuru Kenyatta s'est fortement impliqué dans les questions éthiopiennes au niveau continental. Il a soutenu les initiatives de paix, encouragé l'intégration régionale et plaidé en faveur du dialogue dans les zones touchées par les conflits.

Son action reflète sa conviction que l'unité demeure la clé de l'avenir africain, un idéal fondé sur une histoire et des aspirations communes.

L'attachement d'Uhuru Kenyatta au continent témoigne de sa compréhension profonde de l'interdépendance des nations africaines. Alors que l'Afrique continue d'affronter de multiples défis politiques et économiques, son parcours illustre l'importance de l'unité, des valeurs communes et de la coopération.

Ses souvenirs d'enfance, associés à son engagement constant, rappellent que l'avenir du continent dépend des liens que ses peuples construisent aujourd'hui, dans le respect mutuel et la poursuite d'objectifs communs.

Les déclarations prononcées à Addis-Abeba reflétaient les principes qui ont guidé sa carrière publique. Son message dépassait le simple cadre de l'observation électorale. Il exprimait sa confiance dans la capacité des Africains à construire eux-mêmes leur avenir démocratique.

En soulignant que les pays africains peuvent élaborer leurs propres solutions et reproduire leurs réussites sans dépendre de modèles importés, il a réaffirmé un principe fondamental du panafricanisme : les défis africains trouvent leurs réponses dans le leadership africain, les institutions africaines et la solidarité entre les peuples du continent.

Dans cette perspective, son retour à Addis-Abeba, plus de cinquante ans après avoir accompagné son père Jomo Kenyatta lors d'une visite historique, revêt une dimension hautement symbolique.

Il relie plusieurs générations de dirigeants attachés à l'unité, à l'autodétermination et à la coopération. Au moment où l'Éthiopie organise l'un des plus importants scrutins du continent, la présence de Kenyatta rappelle que l'évolution démocratique du pays demeure étroitement liée aux aspirations plus larges de l'Afrique tout entière.