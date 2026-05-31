« Chacun a le droit de prendre part à la gestion des affaires publiques de son pays, directement ou par l'intermédiaire de représentants librement désignés... La volonté populaire constitue la base de la légitimité du pouvoir public ; elle doit s'exprimer à travers des élections périodiques, libres et sincères, organisées au suffrage universel et égal, au scrutin secret ou selon toute autre procédure garantissant la liberté du vote. » Article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, approuvée par l'ensemble des États membres des Nations Unies.

Les septièmes élections générales éthiopiennes se dérouleront le 1er juin 2026 et les résultats définitifs devraient être annoncés le 11 juin. La mission d'observation électorale de l'Union africaine prévoit, pour sa part, la publication d'un rapport préliminaire le 3 juin. Sur les 547 sièges que compte la Chambre des représentants du peuple, 501 seront soumis au renouvellement électoral. La majorité parlementaire est fixée à 274 sièges.

La Commission électorale nationale d'Éthiopie a annoncé l'enregistrement de plus de 54 millions d'électeurs ainsi que de 10 934 candidats représentant 42 partis politiques et 73 indépendants.

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Parmi eux, 2 198 candidats briguent un mandat au sein de la Chambre des représentants du peuple, tandis que 8 736 se présentent aux élections des conseils régionaux.

« Toute personne a le droit de participer à la conduite des affaires publiques de son pays, directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis. »

Les principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ont été incorporés dans les constitutions, les législations et les systèmes judiciaires de la quasi-totalité des nations. Plusieurs de ses dispositions sont désormais considérées comme relevant du droit coutumier international et sont largement reconnues comme ayant une valeur contraignante.

Dans le monde civilisé, le principe admis pour constituer un gouvernement demeure le suffrage universel, c'est-à-dire le consentement librement exprimé des citoyens.

Au siècle dernier, Mao Zedong affirmait que « le pouvoir politique naît du canon d'un fusil ». Cette affirmation était fondamentalement erronée.

D'un fusil ne naissent que la violence, la souffrance, la mort et les destructions. Mao réduisait à tort le pouvoir politique à la capacité d'imposer la peur par la force.

Pourtant, en Éthiopie, certains tenants d'une vision dépassée continuent de croire que les armes peuvent leur permettre d'accéder au pouvoir.

Organisés en groupes armés, ils parcourent les campagnes en pillant, volant, tuant et détruisant dans l'espoir de conquérir une autorité politique. Ils ne disposent d'aucun véritable projet, programme ou revendication politique. Ce sont essentiellement des criminels, des hors-la-loi, des mercenaires et des prédateurs.

L'un de ces groupes a mené une guerre particulièrement destructrice afin de reprendre le pouvoir, provoquant d'immenses pertes humaines et matérielles.

Ses dirigeants affirmaient pouvoir s'emparer rapidement du pouvoir grâce à une offensive éclair. Ils ont envoyé des dizaines de milliers de jeunes combattants au front. Battus sur le champ de bataille, ils menacent aujourd'hui de reprendre les hostilités.

Un autre groupe prétend défendre l'unité nationale tout en menant une campagne armée contre le gouvernement issu des urnes.

Convaincu de posséder un droit historique à gouverner le pays, il a fermé des écoles, assassiné des élèves et des enseignants, détruit des établissements scolaires, des centres de santé et des installations industrielles, tout en pratiquant des enlèvements contre rançon.