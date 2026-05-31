Ethiopie: La Commission électorale éthiopienne intensifie l'acheminement du matériel électoral à l'approche du scrutin national

Addis-Abeba — La Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) renforce l'acheminement du matériel électoral vers les différentes circonscriptions du pays, tandis que l'Éthiopie achève les derniers préparatifs des septièmes élections générales prévues le lundi 1er juin 2026.

Les responsables électoraux ont indiqué que la distribution des équipements électoraux, sensibles et non sensibles, progresse normalement dans plusieurs circonscriptions, afin de garantir que tous les centres de vote soient entièrement approvisionnés avant l'ouverture du scrutin.

S'exprimant auprès de l'ENA, Debele Worku, coordinateur de la circonscription n° 1 d'Adama, a affirmé que les opérations de déploiement avançaient conformément au calendrier établi.

Il a indiqué que le matériel électoral avait été acheminé avec succès vers 90 bureaux de vote hier et que les équipes poursuivaient aujourd'hui la livraison vers les centres restants.

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D'après le coordinateur, la distribution est effectuée en toute sécurité dans les 202 bureaux de vote relevant de la circonscription.

Debele a également salué la collaboration étroite des forces de sécurité, dont l'appui a permis une livraison rapide et sécurisée du matériel vers les différents bureaux de vote.

De son côté, Abebe Kemiso, coordinateur de la circonscription n° 3 d'Adama, a indiqué que le matériel électoral était en cours d'acheminement vers 82 bureaux de vote de sa circonscription.

Il a précisé que les opérations avaient commencé aujourd'hui et que d'importants efforts étaient déployés afin que tous les équipements indispensables parviennent aux bureaux de vote dans les délais fixés, y compris dans le woreda de Wonji et les 25 kebeles ruraux du woreda d'Adama.

Dans la zone de West Wollega, dans la région Oromia, les opérations de distribution s'intensifient également. Kebede Bekele, coordinateur de la circonscription de Gimbi, a déclaré que le matériel électoral avait déjà été livré à 84 bureaux de vote depuis la veille.

Selon Kebede, les urnes, bulletins de vote et autres fournitures électorales essentielles sont acheminés vers les bureaux restants, tandis que les responsables s'emploient à achever l'opération dans les délais prévus.

Le déploiement national en cours s'inscrit dans le cadre des préparatifs logistiques globaux entrepris par la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) pour ce qui devrait constituer l'un des plus grands exercices démocratiques de l'histoire du pays.

Lors de ces septièmes élections générales, 42 partis politiques seront en compétition pour les différents sièges, tandis que plus de 54 millions d'électeurs inscrits sont attendus dans les bureaux de vote à travers le territoire national.

La NEBE a indiqué que les principaux préparatifs logistiques avaient été finalisés et que le scrutin devrait commencer lundi matin.

La Commission a également réaffirmé que la distribution nationale du matériel électoral se poursuivait conformément au calendrier opérationnel et qu'elle devrait être achevée comme prévu, garantissant ainsi la pleine préparation des bureaux de vote à recevoir les électeurs.

Alors que la distribution du matériel électoral touche à sa fin dans l'ensemble des circonscriptions, l'Éthiopie entre dans la dernière étape de préparation du scrutin du 1er juin, un rendez-vous électoral historique qui mobilisera plus de 54 millions de citoyens appelés à contribuer à l'avenir démocratique du pays.