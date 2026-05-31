Ethiopie: Le maréchal Berhanu met en avant l'importance d'une paix durable à l'échelle continentale et régionale

Addis-Abeba — Le chef d'état-major des Forces de défense nationale éthiopiennes (FDNE), le maréchal Berhanu Jula, a affirmé qu'aucun développement ni aucune croissance ne peuvent être garantis sans une paix durable aux niveaux régional et continental.

Le maréchal Berhanu Jula a rencontré une délégation dirigée par le général Júlio dos Santos Jane, chef d'état-major des Forces armées du Mozambique, afin de consolider l'accord de coopération militaire bilatérale signé antérieurement entre l'Éthiopie et le Mozambique.

Au cours des échanges entre les principaux responsables militaires des deux nations, le maréchal Berhanu Jula a rappelé que l'Éthiopie et le Mozambique entretiennent depuis longtemps des relations historiques solides.

Il a souligné que ces liens historiques entre les deux pays sont fondés sur les valeurs du panafricanisme, de l'unité et de la résilience.

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Relevant que la coopération bilatérale a récemment connu une nouvelle dynamique, le maréchal Berhanu Jula a indiqué que le renforcement des relations d'amitié entre les deux États constitue un élément essentiel pour préserver la paix et la sécurité régionales et mérite donc d'être poursuivi.

Il a précisé qu'une prospérité durable et une croissance économique soutenue demeurent impossibles sans paix ni sécurité, insistant sur la nécessité de conjuguer les efforts afin d'assurer la paix régionale et continentale à travers une coopération étroite dans la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité et d'autres domaines stratégiques.

Pour sa part, le chef d'état-major des Forces armées mozambicaines, le général Júlio dos Santos Jane, a déclaré que la coopération militaire entre les deux pays dans plusieurs secteurs représente un facteur déterminant pour la paix régionale et continentale.

Le général Júlio dos Santos Jane a ajouté que le partenariat avec l'Éthiopie dans différents domaines de coopération militaire leur permettra d'acquérir une expérience considérable ainsi qu'une expertise avancée en matière d'éducation et de formation.

Le général de division Teshome Gemechu, directeur général des Relations extérieures et de la coopération militaire de la Défense, a indiqué que cette rencontre bilatérale a permis de concrétiser l'accord de coopération militaire signé auparavant et de définir les orientations des futurs mécanismes de collaboration.

Selon les informations obtenues par ENA auprès de Defense Online Media, il a également souligné qu'en raison de l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la paix et du développement régionaux, de nombreux pays, y compris le Mozambique, manifestent un intérêt croissant pour une coopération avec l'Éthiopie dans divers domaines militaires.