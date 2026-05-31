Afrique de l'Est: L'IGAD mobilise 26 observateurs pour suivre les septièmes élections générales en Éthiopie

Addis-Abeba — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a annoncé l'envoi de 26 observateurs électoraux dans plusieurs régions du pays afin d'assurer le suivi des septièmes élections générales éthiopiennes.

Le commandant Abebe Muluneh, directeur de la Division Paix et Sécurité de l'IGAD, a indiqué à l'ENA que l'équipe officielle d'observation était déjà déployée sur le terrain pour observer le déroulement du processus électoral.

La mission mise en place est composée de 26 spécialistes électoraux qualifiés provenant du Secrétariat de l'IGAD ainsi que de ses États membres.

Le directeur a souligné que les observateurs accomplissent leur mission dans le strict respect des lignes directrices de l'Union africaine relatives à l'observation électorale, en coopération étroite avec les commissions électorales nationales, les organisations de la société civile ainsi que les associations de jeunes et de femmes.

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Ainsi, ces experts spécialisés, parmi lesquels figurent des responsables chevronnés et des techniciens expérimentés des commissions électorales, ont été déployés de manière stratégique dans les zones d'observation retenues pour ce scrutin majeur.

Rappelant l'engagement permanent de l'IGAD en faveur des processus démocratiques dans la région, M. Abebe a indiqué que l'organisation avait observé des élections en Ouganda et à Djibouti au cours de cette année et qu'elle suivait également de près les septièmes élections générales organisées en Éthiopie.

Il a précisé que la mission avait officiellement entamé ses activités après avoir rempli les conditions exigées par la Commission électorale nationale d'Éthiopie, finalisé les formalités d'enregistrement et prêté serment.

La Commission électorale nationale d'Éthiopie a délivré l'accréditation officielle après avoir assuré aux observateurs une formation approfondie sur la législation électorale nationale et les procédures opérationnelles en vigueur, afin de garantir un processus d'observation harmonisé, efficace et conforme aux normes établies.