Ethiopie: Acheminement intensif du matériel électoral à Bahir Dar et Jinka avant le scrutin de lundi

Addis-Abeba — L'acheminement du matériel électoral, qu'il soit sensible ou non sensible, se poursuit dans les centres de vote à travers le pays, alors que l'Éthiopie achève les derniers préparatifs en vue des septièmes élections générales prévues lundi.

D'après les correspondants de l'Agence de presse éthiopienne (ENA), le matériel électoral est distribué et contrôlé dans les bureaux de vote de plusieurs régions, notamment dans la circonscription de Bahir Dar, dans la région d'Amhara, ainsi qu'à Jinka et dans les localités voisines de la région du Sud de l'Éthiopie.

Le scrutin de lundi devrait constituer l'un des plus vastes exercices démocratiques de l'histoire du pays, avec 42 partis politiques en compétition et plus de 54 millions d'électeurs inscrits appelés à voter.

La Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) a achevé l'essentiel des préparatifs logistiques, et le vote devrait débuter tôt lundi matin sur l'ensemble du territoire national.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la circonscription de Bahir Dar, la distribution du matériel électoral se poursuit dans les 164 bureaux de vote prévus.

Les responsables des bureaux de vote ont commencé à recevoir et à inspecter le matériel destiné à leurs centres afin d'assurer une préparation complète avant le jour du scrutin.

Cette opération s'inscrit dans les efforts menés à l'échelle nationale par la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) pour fournir aux bureaux de vote l'ensemble du matériel requis et garantir un processus électoral fluide et efficace.

Dans le même temps, la distribution du matériel électoral avance également conformément au calendrier à Jinka et dans les zones voisines de la région du Sud de l'Éthiopie.

Les correspondants de l'ENA sur le terrain ont observé que le matériel est acheminé et remis aux bureaux de vote concernés selon une procédure organisée et sécurisée.

Selon les informations obtenues auprès des responsables électoraux locaux, les 61 bureaux de vote de la circonscription numéro 2 de Bako Gazer ont tous reçu leur matériel électoral, marquant une nouvelle étape significative dans les préparatifs du scrutin.

Lors d'une conférence de presse tenue hier, Melatwork Hailu, présidente de la Commission électorale nationale d'Éthiopie, a indiqué que la distribution du matériel électoral à travers le pays se déroulait normalement et conformément au calendrier opérationnel établi par la Commission.

Elle a ajouté que cette distribution devrait être achevée dans les délais fixés, permettant ainsi aux bureaux de vote du pays d'être entièrement prêts à accueillir les électeurs dès l'ouverture des urnes lundi.

Alors que les préparatifs logistiques touchent à leur terme, l'Éthiopie entre dans la dernière phase de préparation de ses septièmes élections générales, un rendez-vous électoral national qui devrait mobiliser plus de 54 millions d'électeurs inscrits dans des milliers de bureaux de vote à travers le pays.