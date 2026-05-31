Afrique: 52e Edition du tournoi Maurice Revello - La Tunisie à l'épreuve de la RDC

La sélection U23 ouvre le bal demain face aux jeunes Léopards.

- La 52e édition du tournoi Maurice Revello débutera demain et s'achèvera le 13 juin. Dix sélections sont en lice pour le sacre final. La France, tenante du titre, tentera certes de succéder à elle-même, mais devra faire avec la concurrence des autres équipes en présence. Véritable laboratoire des futures stars du football mondial, ce tournoi voit l'Afrique se faire représenter par trois nations, à savoir la Tunisie, la République Démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire.

Absents lors de la précédente édition, les Eléphants de Côte d'Ivoire, logés dans le groupe B, ont déjà remporté le trophée en 2017, atteint la finale en 2024 et figuré sur le podium en 2007 et en 2008. A son tour, la RDC mise sur sa nouvelle génération et l'envie de marquer les esprits pour s'imposer. Et pour bien débuter cette joute, les jeunes Léopards devront y mettre les ingrédients en croisant demain les Aiglons de Tunisie à Avignon.

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La Tunisie U23 du coach Anis Boujelbene parlons-en. Habitués du Tournoi Maurice Revello, les coéquipiers de Rhimi, Herch, Riahi, Anane, Khadhraoui, Ben Ali et autre Kada entendent cette fois-ci franchir un cap lors du déroulé de cette édition. Que ce soit face à la RDC, puis contre respectivement l'Arabie Saoudite, la Chine et la Colombie, la Tunisie devra afficher sa rigueur et sa maturité tactique et son aptitude à élever le niveau quand cela s'impose pour faire la différence.

Au-delà de l'impératif de victoire pour les sélections en lice, ledit tournoi est l'une des compétitions les plus suivies par les recruteurs et observateurs du football mondial. Une chance pour les pépites et autres talents en herbe pour se distinguer et, pourquoi pas, taper dans l'oeil d'un émissaire d'une grande équipe occidentale.

Plus qu'un simple tournoi de préparation, pour les trois sélections africaines en lice, cette joute est une occasion unique de valoriser la qualité de la formation africaine et de prouver que le produit du continent africain est capable de rivaliser avec les meilleures nations mondiales.