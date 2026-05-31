analyse

Des guerres du Moyen-Orient aux crises financières mondiales, le marché pétrolier connaît depuis plus de cinquante ans une succession de flambées et de contre-chocs qui ont profondément marqué l'économie mondiale. Tensions géopolitiques, déséquilibres de l'offre et évolution de la demande, les cours du brut sont toujours soumis à une forte volatilité, poussant progressivement les grandes économies à accélérer leur transition vers des alternatives énergétiques.

La Presse -- Au début des années 1970, les cours du pétrole ne dépassaient pas les 3 dollars le baril.

Aujourd'hui, c'est aux alentours de 100, avec des valeurs en dents de scie oscillant entre 80 et 119 dollars le baril, en fonction de l'évolution des tensions au Moyen-Orient, principal facteur ayant provoqué des chocs pétroliers au cours des cinq dernières décennies, à l'exception de la crise des sub-primes en 2008, le baril atteignant son niveau le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire, 147 dollars.

Voici par ailleurs les principales flambées de l'or noir depuis 1970 :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

1973 : la guerre d'octobre 1973 opposant l'Egypte et la Syrie à l'occupation sioniste a provoqué une hausse inédite des cours du pétrole qui ont été multipliés par 4 entre septembre et octobre, atteignant un niveau historique de 11,6 dollars le baril.

1979 : Après la révolution islamique en Iran et le déclenchement d'une guerre entre Téhéran et Bagdad, les cours du pétrole ont atteint pour la première fois les 40 dollars le baril, nourris par une baisse de l'offre en raison de cette guerre. Les pays importateurs commencent alors à mettre en place des mesures pour contrer l'instabilité du marché pétrolier.

2004 : A partir de cette année, une conjugaison de facteurs a provoqué une troisième flambée historique des prix du pétrole atteignant pour la première fois les 70 dollars en août 2005. Les tensions au Moyen-Orient étaient encore une fois parmi les principales causes, en l'occurrence les attentats enregistrés en Irak. Mais il y a eu aussi des troubles au Nigeria, au Venezuela, outre le fameux ouragan Katrina qui a détruit la quasi-totalité des installations pétrolières dans le golfe du Mexique.

2008 : C'est l'année des grandes perturbations économiques mondiales. Les prix du pétrole ont enregistré la hausse la plus spectaculaire de l'histoire atteignant les 147 dollars le baril en juillet, suite à une crise économique aux Etats-Unis. Une forte récession mondiale a ensuite provoqué un contre-choc faisant chuter les cours à 32 dollars le baril en décembre de la même année.

2011 : La chute de plusieurs présidents arabes dans la foulée de ce qui était communément appelé « le printemps arabe » a provoqué un nouveau cycle de hausse des cours qui ont atteint un pic de 127 dollars le baril en mars 2011. C'est principalement la perturbation de la production en Libye qui est citée comme facteur moteur de cette flambée.

2026 : Le déclenchement de la guerre américano-sioniste contre l'Iran a conduit à un nouveau bondissement des cours qui ont frôlé les 120 dollars le baril, début mars. Les pays du groupe des 7, dits G7, ont alors décidé de puiser dans les stocks stratégiques mondiaux. Une importante communication de guerre a également contribué à « rassurer » les marchés par moments, ce qui a maintenu les prix aux alentours de 100 dollars le baril, avec des hauts et des bas entre 80 et 119 dollars.

Cela étant, l'histoire du pétrole a également connu des contre-chocs, où les prix ont accusé une forte baisse. En effet, outre la récession économique mondiale de 2008, une guerre des prix entre pays producteurs a conduit à une chute vertigineuse des cours en 1986 avec 8 dollars le baril. La crise du sud-est asiatique a également provoqué un contre-choc spectaculaire en 1998 lorsque les cours sont tombés à 10 dollars le baril.

Ensuite, entre 2014 et 2016, un déséquilibre entre l'offre et la demande a entraîné une baisse progressive de 110 à 30 dollars le baril en l'espace de 18 mois. Cette époque a été principalement marquée par l'avènement du schiste, la conclusion d'un accord nucléaire entre l'Iran et les principales puissances mondiales, mais aussi une baisse de la demande en Chine.

Cette instabilité du marché pétrolier amène les pays consommateurs à trouver des alternatives, notamment dans les énergies renouvelables, le nucléaire civil, l'hydrogène vert...