Tunisie: Circulation des savoirs entre la Tunisie et l'Italie - Traduire pour relier les rives

Traduire implique souvent d'interpréter, de déplacer des concepts et d'adapter des références afin de rendre une pensée intelligible dans un autre contexte culturel. À travers cette réflexion collective, les intervenant·e·s questionneront également la traduction comme espace de résistance intellectuelle face aux inégalités de circulation des savoirs

- Ceresbookshop accueillera, aujourd'hui 30 mai, une rencontre-débat consacrée à la traduction et à la circulation des savoirs entre les deux rives de la Méditerranée.

Organisé par Bsrg (Border Studies Research Group), Cérès éditions et Poiesis Editrice, l'événement réunira éditeurs, écrivains et psychanalystes tunisiens et italiens autour du thème : «Traduction et circulation des savoirs : regards croisés entre éditeurs des deux rives».

Au-delà du simple exercice linguistique, la traduction sera abordée, à cette occasion, comme un véritable acte de médiation culturelle, précisent les organisateurs et d'ajouter que dans un espace méditerranéen marqué par des siècles d'échanges, d'influences mutuelles mais aussi de tensions, traduire revient à faire circuler des idées, des imaginaires et des sensibilités d'une société à une autre.

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Une manière de créer du dialogue là où les frontières politiques, symboliques ou linguistiques tendent parfois à cloisonner les pensées. Les interventions porteront, notamment, sur les enjeux contemporains de la traduction éditoriale entre la Tunisie et l'Italie, mais aussi sur le rôle des maisons d'édition dans la transmission des cultures et la diffusion des savoirs critiques. Traduire implique souvent d'interpréter, de déplacer des concepts et d'adapter des références afin de rendre une pensée intelligible dans un autre contexte culturel.

À travers cette réflexion collective, les intervenant·e·s questionneront également la traduction comme espace de résistance intellectuelle face aux inégalités de circulation des savoirs. La rencontre réunira Giuseppe Goffredo, poète et écrivain de la maison d'édition italienne Poiesis Editrice, Antonia Guarini, psychanalyste et écrivaine, Karim Ben Smail, éditeur chez Cérès, ainsi que Nedra Ben Smail, psychanalyste et écrivaine affiliée à l'Afpec et à Cérès. Le débat sera animé par Wael Garnaoui, psychanalyste et enseignant-chercheur à l'Université de Sousse.

Au-delà des échanges théoriques et éditoriaux, la soirée proposera également un moment de lecture poétique avec Giuseppe Goffredo autour de ses textes «Nelle Voci Del Mare Perdute» et «Canto alla Madre Delle Acque», prolongeant ainsi la réflexion sur les langues, les voix et les traversées méditerranéennes.