Centrafrique: Bangui - Les militaires tunisiens transmettent un message d'espoir et de prévention aux élèves

L'unité tunisienne de transport aérien déployée à Bangui, en République centrafricaine, a marqué la Journée internationale des Casques bleus des Nations unies à travers une initiative éducative et sociale saluée par les responsables de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Selon un communiqué du ministère de la Défense publié samedi, des pilotes et membres du personnel médical de l'unité ont effectué une visite à l'Institut Miskini de Bangui.

À cette occasion, le commandant de l'unité a adressé un message d'encouragement aux élèves, soulignant que « l'éducation et la quête du savoir permettent de surmonter les difficultés et d'ouvrir des perspectives d'avenir ».

Les médecins ont, pour leur part, animé une séance de sensibilisation portant sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles, du paludisme et d'Ebola, tout en mettant l'accent sur l'importance de la pratique sportive et les dangers liés à la consommation de drogues et d'alcool.

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L'événement a également été marqué par la distribution d'aides aux élèves et la remise d'un cadeau symbolique à l'établissement. Les jeunes ont par ailleurs eu l'opportunité de visiter l'aéroport et de découvrir, pour la première fois, un avion de l'armée de l'air tunisienne déployé à Bangui, échangeant avec les pilotes sur leurs missions au sein de l'opération onusienne.

La journée s'est achevée par un tournoi de football organisé au profit des élèves, suivi d'une cérémonie de remise de prix à l'équipe victorieuse.