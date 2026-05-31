Cote d'Ivoire: Utilisation du téléphone au volant - La police retire le permis d'une influenceuse

Répondant à la convocation de la Direction de la police spéciale de sécurité routière (Dpssr), le vendredi 29 mai 2026, l'influenceuse et entrepreneure dénommée Dame Gnaoré a été sanctionnée.

Son permis de conduire lui a été provisoirement retiré. Désormais, sans permis, elle pourra aisément faire ses directs sur les réseaux sociaux sans toutefois mettre en danger la vie d'autrui.

Pour rappel, le jeudi 28 mai, Dame Gnaoré détournait son regard de la route pour regarder la caméra qui la filmait. Des séquences illustrant un comportement dangereux au volant, car l'utilisation du téléphone ou de tout autre dispositif de communication pendant la conduite réduit la concentration du conducteur et augmente considérablement les risques d'accident.

Il s'agit d'une infraction grave sévèrement réprimée par le Code pénal. L'usage du téléphone au volant constitue une contravention pouvant entraîner le retrait de points ou la suspension du permis de conduire.