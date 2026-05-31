Cote d'Ivoire: Humour - Le « Choc des griottes » crée une explosion de rires au Palais de la culture

La salle de 1 500 places du Palais de la culture Bernard Dadié a accueilli un spectacle de haut vol le soir de la Tabaski, mettant en scène la star du cinéma ivoirien Eva Guéhi et deux célèbres web-humoristes, Lolo Patchanga et Maman Na Darren.

Trois actrices originaires de l'Ouest et du Centre de la Côte d'Ivoire dans le rôle de griottes mandingues. Stupéfaction et explosion de rires dans une salle pleine à ras bord. La salle de 1 500 places du Palais de la culture Bernard Dadié de Treichville a refusé du monde le soir de la Tabaski.

Un « Choc des griottes » opposait Kakouba Tenin, de son nom de scène Maman Na Darren et, à l'état civil, Lobé Bédi Blanche, à Matorgorman Kouyaté, rôle campé par Eva Guéhi (Guéhi Ève Sandrine à l'état civil). Lolo Patchanga, de son vrai nom Kouadio Keyda Laura, jouait le rôle de Mme Diaby, l'arbitre du clash. Le tout, sous la conduite de l'explosif Willy Dumbo, maître de cérémonie.

1 heure 45 minutes. C'est le temps qu'a duré ce spectacle marqué par un caractère à la fois hilarant, éducatif et fédérateur. La promotrice, Karidjata Diallo, directrice générale de la régie Pulaarku, a tenu, avant l'ouverture du rideau, à préciser les objectifs visés.

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« Ce projet poursuit trois objectifs. Premièrement, faire la promotion des talents féminins, ensuite, sensibiliser à l'importance de la scolarisation de la jeune fille et enfin, promouvoir la cohésion sociale, le vivre-ensemble et l'intégration régionale », a-t-elle souligné.

La promotion du « Choc des griottes » avait battu son plein sur les réseaux sociaux où les protagonistes s'écharpaient depuis 2023. À la manière de véritables griottes guinéennes, Eva Guéhi lançait des piques à Maman Na Darren, qui répliquait coup pour coup, pendant que Lolo Patchanga tentait de calmer le jeu.

Elles se comparaient sur différents aspects : la qualité de leur basin, leurs bijoux, leur maquillage, leur puissance financière, leur beauté physique, leurs capacités intellectuelles, leur connaissance des proverbes et leur talent vocal. Leurs fanbases étaient déjà conquises.

C'est ce duel à distance qui s'est déporté sur la scène. Le spectacle a été écrit par Eva Guéhi, qui en a également assuré la mise en scène.

Les trois actrices ont fait preuve d'un jeu de scène magistral. La performance d'Eva Guéhi n'a surpris personne, tandis que pour les deux autres, ce fut une agréable surprise pour le public. Elles en étaient à leur première expérience sur les planches.

« Elles sont très talentueuses, ces filles. J'ai beaucoup ri. Merci à elles ainsi qu'à tous les autres intervenants. Willy Dumbo a été excellent lui aussi. Ils m'ont fait vivre une belle soirée », s'est réjouie une spectatrice.

Cumulant des centaines de milliers d'abonnés sur Facebook et TikTok, Lolo Patchanga s'est fait connaître grâce à des vidéos humoristiques autour du « rire thérapeutique » et de l'imitation de personnages de griottes africaines.

Installée en France, Maman Na Darren peut, pour sa part, se targuer de compter 700 000 followers sur TikTok. Elle est connue pour ses parodies de la vie des familles africaines de la diaspora et pour son personnage de « tantie africaine ».

Nouvelle star du cinéma et de la comédie en Côte d'Ivoire, Eva Guéhi a apporté au projet sa solide expérience.

Les prestations d'invités surprises comme Le Magnific ou Yann Bana ont rehaussé le niveau d'hilarité du spectacle, tandis que la présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a ajouté à l'éclat de l'événement.