Afrique: Ligue des champions - Le PSG entre dans l'histoire en conservant sa couronne européenne

Le Paris Saint-Germain a remporté, ce samedi 30 mai 2026, la finale de la Ligue des champions 2026 face à Arsenal au terme d'une séance de tirs au but (4-3). Déjà sacré l'an dernier, le club parisien réalise un doublé historique et rejoint un cercle très fermé de champions.

Une finale à couper le souffle

Il aura fallu attendre l'issue de la séance de tirs au but pour départager deux équipes héroïques. Après 120 minutes d'un combat intense conclu sur un score de 1-1, le Paris Saint-Germain et Arsenal ne sont pas parvenus à se départager ni dans le temps réglementaire ni durant les prolongations.

Dans les ultimes instants, les Gunners ont pourtant tenté une dernière poussée, sans parvenir à faire basculer la rencontre. La tension était alors à son comble avant une séance de tirs au but décisive.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une séance de tirs au but difficile pour Arsenal

Le PSG a parfaitement entamé l'épreuve grâce à Gonçalo Ramos, auteur d'un tir d'une grande précision dans la lucarne droite. Malgré l'égalisation de Viktor Gyökeres pour Arsenal, les Parisiens ont gardé leur sang-froid.

Désiré Doué, puis Achraf Hakimi, ont chacun transformé leur tentative avec maîtrise. Mais le tournant est venu des échecs londoniens : Eberechi Eze a manqué le cadre après avoir hésité, tandis que Gabriel a expédié son tir au-dessus de la barre au moment décisif.

Arsenal a également vu son gardien, David Raya, briller, notamment en repoussant le penalty de Nuno Mendes grâce à une superbe détente. Insuffisant toutefois pour empêcher la victoire parisienne.

Beraldo délivre Paris

Alors que la pression était maximale, Lucas Beraldo a inscrit le tir victorieux en prenant David Raya à contre-pied. Le défenseur brésilien a offert au PSG un quatrième et dernier but synonyme de sacre européen.

Au total, Paris s'impose par 4 tirs au but à 3, au terme d'une séance riche en rebondissements et en émotions.

Un exploit historique pour le PSG

Avec ce succès, le Paris Saint-Germain conserve son titre et entre un peu plus dans l'histoire du football européen. Le club de la capitale devient le neuvième à réussir un doublé consécutif en Ligue des champions, un exploit rare et prestigieux.

Cette victoire confirme la domination du PSG sur la scène continentale et inscrit durablement l'équipe parmi les plus grandes formations européennes.

Une consécration collective

Au-delà du résultat, cette finale restera celle d'un collectif résilient, capable de résister à la pression et de faire preuve de sang-froid dans les moments décisifs.

Face à un Arsenal combatif jusqu'au bout, les Parisiens ont su faire parler leur expérience et leur maîtrise émotionnelle pour écrire une nouvelle page dorée de leur histoire. Le PSG est désormais plus que jamais au sommet de l'Europe.