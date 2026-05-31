Afrique: Caravane du film « Le BAK » - Le cinéma au service de la sensibilisation en milieu scolaire

À l'issue de la caravane de diffusion du film « Le Bak », élèves et encadreurs ont pris l'engagement d'adopter un changement de mentalité face aux responsabilités qui leur incombent. Cet engagement est ressorti lors d'une rencontre-bilan avec la presse, le lundi 25 mai 2026, à Abidjan-Cocody.

Projeté dans plusieurs villes et localités, notamment à Divo, Bouaké, Abengourou, Toumodi, Agnibilékrou, Niablé et Yakassé-Attobrou, le film a fortement mobilisé élèves, encadreurs ainsi que partenaires sociaux. Cette première phase de la caravane de sensibilisation a été marquée par une importante adhésion du public.

Il ressort de cette première phase un bilan satisfaisant pour l'équipe de production.

Pour le producteur Charle Kouakou, le film a eu un réel impact sur les jeunes, comme en témoignent les nombreuses réactions enregistrées lors des projections. « Dans chaque salle, nous avons constaté une véritable prise de conscience. Plusieurs élèves, ainsi que des encadreurs, se reconnaissaient dans les situations présentées dans le film et exprimaient leur volonté de changer de comportement », a-t-il indiqué.

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Après chaque projection, des séances d'échanges et de sensibilisation étaient organisées avec les acteurs du film et les partenaires sociaux. Ces discussions portaient notamment sur les dangers de la facilité, de la drogue, de la tricherie et des mauvais comportements en milieu scolaire.

Le producteur a souhaité que les cadres et les élus locaux s'impliquent davantage autour du film afin de renforcer la lutte contre les fléaux qui touchent l'école ivoirienne dans leurs différentes localités.

Il a également appelé le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique à soutenir davantage le projet afin de permettre une plus large diffusion du film dans les établissements scolaires.

« Nous voulons utiliser le cinéma pour transmettre des valeurs positives aux jeunes, parce que c'est aussi par ce canal que les mauvais comportements s'installent parfois. Je fais cela par amour pour mon pays », a déclaré Charle Kouakou.

Il a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance aux équipes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour leur accompagnement dans cette initiative. Selon lui, après chaque projection, les agents du ministère contribuent à nourrir les débats et assurent un suivi auprès des élèves.

La grande première du film s'est tenue le 24 avril à l'auditorium du lycée Mamie Adjoua, à Yamoussoukro, dans une salle comble.

À travers cette caravane, l'équipe de production espère poursuivre la sensibilisation dans d'autres localités du pays et faire du film « Le Bak » un véritable outil d'éducation et de changement de comportement en milieu scolaire.

Source : Sercom