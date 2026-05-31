Cote d'Ivoire: Examens à grand tirage 2026 - Fin du BEPC, proclamation des résultats du CEPE

30 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Débutées le mardi 26 mai 2026, sur toute l'étendue du territoire ivoirien, les épreuves écrites du Brevet d'études du premier cycle (Bepc) se sont achevées le vendredi 29 mai.

Désormais, la place est faite aux 609 384 candidats au Certificat d'études primaires élémentaires (Cepe). Dès le lundi 1er juin 2026, à 14 heures, ces derniers pourront se rendre dans leur établissement pour connaître leur sort.

Munis du numéro matricule ou du numéro de table, leurs parents pourront également consulter les résultats sur le site : men-deco.org.

Pour être admis, le candidat doit obtenir un total de 85 points sur 170, ce qui correspond à une moyenne générale de 10 sur 20.

Les candidats au Bepc attendront le mardi 16 juin 2026 pour connaître leurs résultats.

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