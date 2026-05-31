Afrique: Le PSG conserve sa couronne aux tirs au but

Budapest a vécu, ce samedi 30 mai, une finale de Ligue des champions haletante, au scénario à rebours de celle de 2025. Face à Arsenal, venu en Hongrie pour défendre son bloc et contrer le jeu parisien, le PSG a souffert, égalisé, résisté, puis triomphé aux tirs au but (1-1 ap, 4-3 tab). Un deuxième titre européen consécutif qui fait du club de la capitale le premier à conserver la Ligue des champions depuis le Real Madrid entre 2016 et 2018.

Le plan d'Arteta était limpide : défendre bas, priver les Parisiens d'espaces et d'un contre un, et attendre l'erreur adverse. Il a failli être parfait. Dès la sixième minute, un dégagement de Marquinhos rebondissait sur Trossard en direction de Havertz, qui filait au but et trouvait la lucarne. Coup de froid sur le PSG, forteresse londonienne en place, et une seule frappe cadrée parisienne avant la pause, signée Ruiz dans les arrêts de jeu.

La lumière est venue de Kvaratskhelia. À la reprise, avec un peu plus d'agressivité et de vitesse dans le jeu, les Rouge et Bleu ont enfin trouvé la faille. Dembélé lance «Kvara», qui se fait faucher par Mosquera dans la surface. Penalty, transformé par le Ballon d'or Dembélé (65e, 1-1). La cuirasse d'Arsenal commence à se fissurer : le Géorgien trouve ensuite le poteau de Raya (77e), Barcola bute sur le gardien espagnol (85e), Vitinha passe juste au-dessus (89e). Le tout sans parvenir à forcer la décision.

En prolongation, les hommes d'Arteta ont cru à leur heure, réclamant un penalty pour une faute supposée de Mendes. Marquinhos et Vitinha, épuisés, cèdent leur place à Zabarnyi et Beraldo (106e). Renforcé, Paris retrouve de la maîtrise sans pour autant se montrer dangereux. Doué, Timber et Gyokeres agitent les dernières minutes sans résultat. Direction les tirs au but, spécialité maison sous Luis Enrique : le PSG n'en a jamais perdu depuis l'arrivée du technicien espagnol.

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Après trois tentatives réussies de chaque côté, Beraldo donne l'avantage aux Parisiens. Gabriel, lui, expédie le ballon dans les nuages. Le PSG est champion d'Europe pour la deuxième fois consécutive.

Pour Arsenal, la douleur est immense. Le club londonien dispute sa deuxième finale de Ligue des champions en deux ans et reste le club ayant joué le plus de matches dans la compétition -- 240 -- sans jamais la remporter. Pour Paris, c'est l'éternité.