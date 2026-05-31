Ile Maurice: «Essence» pour célébrer la création locale sous toutes ses formes

Le monde de l'art accueillera, du 8 au 13 juin, une nouvelle exposition collective intitulée Essence, organisée par Airwind Arts au Creative Quarter, situé à l'ancienne sucrerie de Mon Goût à Pamplemousses. Cet événement artistique réunira des créateurs issus de différents horizons, générations et univers esthétiques.

À travers cette exposition, les organisateurs souhaitent mettre en avant une scène artistique locale en constante évolution, où se côtoient artistes débutants et créateurs plus expérimentés. Peinture, expression contemporaine et démarches personnelles se croiseront dans un même espace, pensé comme un lieu de rencontre et de découverte.

Pour Erwin Angeline, fondateur d'Airwind Arts, Essence est avant tout née d'une réflexion autour de l'émotion et de l'expression personnelle. «Essence est née d'un besoin simple mais profond : revenir à ce qui nous habite réellement. À travers cette exposition, Airwind Arts souhaite mettre en lumière l'émotion, les parcours, les rêves et les univers qui prennent vie à travers chaque oeuvre», explique-t-il.

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L'exposition rassemblera plusieurs artistes locaux, parmi lesquels Manisha Dookhy, Frédéric Edouard, Jessie Gooriah, Pamela Saramandif, Stefan Hart de Keating, Devika Mohun, Denis Antoine ou encore Yael Hart de Keating, fils de Stefan Hart de Keating. Certains exposants feront leurs premiers pas dans le monde artistique tandis que d'autres poursuivent un parcours déjà affirmé.

Selon Erwin Angeline, cette diversité reflète précisément la philosophie portée par Airwind Arts. «L'art n'a pas d'âge. On peut commencer à créer à sept ans comme à 50 ou 60 ans. La créativité ne suit ni règles ni calendrier ; elle apparaît lorsqu'on ose enfin écouter cette voix intérieure, qui cherche à s'exprimer», souligne-t-il.

Depuis plusieurs mois, Airwind Arts multiplie les initiatives destinées à promouvoir les artistes mauriciens au-delà des frontières de l'île. Certaines oeuvres soutenues par la plateforme ont déjà trouvé acquéreur en Australie, en Italie, en Allemagne ou encore en Afrique du Sud. Une ouverture internationale qui encourage les organisateurs à poursuivre leur travail de mise en valeur de la création locale.

«L'art ne s'arrête pas à la croisée des chemins. Airwind Arts continue d'avancer à travers des expositions, des ventes privées, des collaborations et des échanges artistiques», affirme Erwin Angeline. En parallèle, plusieurs artistes sont actuellement engagés dans des résidences artistiques afin de préparer de nouveaux projets et événements.

Le choix du Creative Quarter pour accueillir Essence n'est pas anodin. Ce lieu rassemble déjà plusieurs artisans et créateurs spécialisés dans des domaines variés comme la poterie, le verre, le vitrail ou les objets décoratifs. Pour les organisateurs, cet espace reflète une volonté de dialogue entre différentes formes d'expression artistique et artisanale.

L'exposition possède également une dimension solidaire. Dix pour cent des ventes réalisées durant l'événement seront reversés à The Purple Lime Foundation, engagée dans l'aide aux enfants par la distribution de repas scolaires. «À travers cette initiative, l'art devient aussi un moyen de partage, de solidarité et de soutien humain», rappelle le fondateur d'Airwind Arts.

Au-delà des oeuvres exposées, Essence entend proposer une expérience centrée sur l'émotion, la rencontre et le soutien à la création locale. Une invitation adressée au public à découvrir une scène artistique en mouvement, portée par des artistes qui cherchent, expérimentent et affirment progressivement leur propre voix.