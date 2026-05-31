Ile Maurice: Dans les coulisses d'une transition chez la CNT

La Tour-Koenig. Alignés les uns derrière les autres sous le soleil matinal, leurs carrosseries modernes aux couleurs éclatantes contrastent avec les anciens autobus diesel encore présents au dépôt.

À première vue, difficile d'imaginer que ces véhicules silencieux représentent peut-être l'un des plus grands changements du transport public. Pour comprendre cette transition vers l'électrique, nous nous sommes rendus au dépôt de la Corporation nationale de transport (CNT) à La Tour-Koenig, principal centre opérationnel des nouveaux autobus électriques récemment reçus.

Derrière les grilles du dépôt, les équipes techniques s'activent autour des véhicules. Certains autobus reviennent de leur rotation matinale pendant que d'autres sont branchés aux bornes de recharge installées sur le site. Ici, le changement est bien visible.

⚫ Des autobus offerts par l'Inde et fabriqués pour la mobilité urbaine

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Ces nouveaux autobus électriques proviennent du constructeur indien Switch Mobility. Ils ont été offerts par le gouvernement indien à celui de Maurice dans le cadre d'une coopération d'État à État. Les véhicules, des modèles Switch EiV12 de 12 mètres, ont été fabriqués à Chennai, dans le cadre du programme Make in India, Make for the World. Ce partenariat illustre une volonté de coopération technologique et de transition énergétique entre les deux nations.

∎ Les bus au dépôt de La Tour Koenig.

Au total, 100 autobus électriques doivent intégrer progressivement la flotte nationale. Leur valeur globale dépasse Rs 1 milliard. Les véhicules sont conçus pour le transport urbain, avec une capacité d'environ 45 passagers, et des équipements modernes axés sur la sécurité, la performance énergétique et le confort des usagers. Leur particularité frappe immédiatement : ils sont silencieux, sans vibrations et sans émissions visibles.

Les bus électriques de la CNT assurent déjà le service sur plusieurs lignes à travers l'île. Leur déploiement progressif transforme aussi l'expérience du transport public. L'ensemble des 100 autobus électriques devrait être pleinement opérationnel d'ici juin 2026.

⚫ «Le service s'est nettement amélioré»

Le directeur général de la CNT, Harvin Soonarane, observe déjà des effets concrets sur le terrain. «Ces bus nous aident énormément dans nos opérations. Ils sont répartis entre plusieurs dépôts, notamment à Rémy Ollier, La Tour-Koenig et Forest-Side», explique-t-il. Selon lui, les retours des usagers sont encourageants. Dans certaines régions, la différence est déjà perceptible. «Dans l'ouest du pays, il y a une différence majeure et le service s'est beaucoup amélioré», ajoute-t-il. Pour les chauffeurs aussi, le changement est significatif : moins de bruit, moins de fatigue liée aux vibrations et une conduite plus fluide.

⚫ Une technologie silencieuse et performante

Sous ces bus se trouve une technologie avancée reposant sur des batteries lithium fer phosphate (LFP). Les modèles utilisés à Maurice disposent d'une batterie de 240 kWh. Ces batteries permettent une autonomie moyenne comprise entre 180 et 250 kilomètres en conditions réelles.

En théorie, certains modèles peuvent atteindre jusqu'à 300 kilomètres. Mais dans la réalité, plusieurs facteurs influencent directement la consommation : la climatisation en permanence dans un climat tropical, les embouteillages urbains, les arrêts fréquents, le relief de certaines régions et le nombre de passagers à bord. À Maurice, cette autonomie permet déjà plusieurs rotations complètes sur des lignes urbaines. Un bus peut ainsi effectuer plusieurs allers-retours en une journée de service.

⚫ Recharge rapide et organisation complexe

Les bus utilisent un système de recharge Combined Charging System 2 (CCS-2) permettant une recharge complète en environ deux heures sur borne rapide. Actuellement, les autobus sont alimentés via le réseau du Central Electricity Board. Mais la CNT planifie déjà une transformation énergétique plus ambitieuse. Le directeur général précise que la compagnie a déjà soumis un projet au gouvernement pour financer une transition vers l'énergie solaire. L'objectif est de mettre en place un parc solaire capable d'alimenter une partie importante de la flotte électrique. Cette stratégie permettrait de réduire l'empreinte carbone globale du transport public tout en limitant la dépendance au réseau électrique national.

⚫ Une infrastructure de recharge encore en développement

Le gouvernement indien a également offert 20 bornes de recharge. Aujourd'hui, deux bornes sont installées à Rémy Ollier, sept au dépôt de La Tour-Koenig et deux autres sont en cours d'installation sur ce même site. Les neuf bornes restantes seront installées à ForestSide d'ici fin juin 2026.

∎ La borne de recharge.

Cependant, la réalité opérationnelle reste complexe. Avec seulement neuf chargeurs actifs pour environ 90 autobus, la CNT doit organiser une rotation stricte. Un chargeur peut théoriquement recharger jusqu'à 12 bus en 24 heures. Avec neuf bornes, cela représente environ 108 recharges quotidiennes. Sur le papier, cela suffit. Mais dans la pratique, les horaires de retour des bus sont désynchronisés. Certains reviennent tard, d'autres repartent tôt le matin. La planification devient donc essentielle, avec très peu de marge en cas de retard ou de panne.

⚫ Une consommation énergétique importante mais mieux maîtrisée

Chaque bus consommant environ 240 kWh, la recharge complète de 90 véhicules représente environ 21 600 kWh par jour, soit 21,6 MWh. Toute cette énergie provient actuellement du réseau électrique national. Cela signifie que, même si les émissions locales diminuent fortement, une partie de l'électricité reste issue de sources thermiques.

C'est pour cette raison que la transition solaire devient stratégique. Le passage à une production d'énergie renouvelable permettrait de rendre l'ensemble du système réellement durable.

⚫ Une nouvelle vision du transport public

Au-delà des chiffres, ces autobus redéfinissent progressivement l'image du transport public à Maurice. Leur design moderne, leur confort et leur silence transforment l'expérience des usagers. Pour beaucoup, ils symbolisent une modernisation longtemps attendue. Et au dépôt de La Tour-Koenig, entre les câbles de recharge et les départs successifs, une réalité s'impose : le transport public est en train de changer de génération.