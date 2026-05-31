Cote d'Ivoire: 80 ans du PDCI-RDA à Abengourou - Une délégation du RHDP conduite par Roger Félix Adom marque sa présence

30 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

La célébration des 80 ans du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) a enregistré, ce samedi 30 mai 2026, la présence remarquée d'une délégation du Rhdp conduite par le président du Conseil de régulation de l'Artci, membre du Conseil politique du Rhdp et coordonnateur régional adjoint de l'Indénié-Djuablin, Roger Félix Adom. C'était au stade Henri Konan Bédié d'Abengourou, lieu choisi pour cette commémoration historique du vieux parti.

Alors que le Pdci-Rda célèbre huit décennies d'existence politique, plusieurs figures de sa direction ont effectué le déplacement dans l'Indénié-Djuablin. Parmi elles figurent le secrétaire exécutif en chef du parti, l'ex-ministre Yapo Calice, ainsi que les vice-présidents Boa Amoakon et Edjampan Tiémélé. Plusieurs cadres et dignitaires du plus ancien parti politique du pays prennent part à cette cérémonie commémorative.

La présence de la délégation du Rhdp constitue un moment particulier de la célébration. Conduite par l'ex-ministre Roger Félix Adom, la délégation comprenait le sénateur Delmas, Kaba Moriba, représentant du maire Adon Hervé, ainsi que Yao Innocent, représentant du président du Conseil régional. D'autres délégations politiques étaient également présentes, notamment celles du Fpi et d'autres formations politiques.

Rappelons que le Pdci-Rda commémore ses 80 ans à travers une série d'activités politiques et symboliques.

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À Abengourou, cette célébration intervient après plusieurs actions de mobilisation engagées par la direction du parti, avec pour objectif de réaffirmer les idéaux du président fondateur Félix Houphouët-Boigny et de renforcer la cohésion des militants autour des défis politiques à venir.

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