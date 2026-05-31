Sénégal: A 100 ans, Abdoulaye Wade choisit le silence sur les tensions entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye

L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade a célébré, le vendredi 30 mai 2026, son centième anniversaire.

Une étape symbolique pour celui qui demeure l'une des figures majeures de la vie politique sénégalaise contemporaine.

À cette occasion, le leader historique du Parti démocratique sénégalais (PDS) s'est confié au magazine Jeune Afrique dans un entretien largement consacré aux grands enjeux internationaux, tout en observant une prudente réserve sur la situation politique intérieure de son pays.

Un regard tourné vers les grands enjeux du monde

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Dans cet entretien réalisé par François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique, l'ancien chef de l'État sénégalais, qui a dirigé le pays de 2000 à 2012, partage ses analyses sur plusieurs questions géopolitiques qui marquent l'actualité internationale.

Abdoulaye Wade évoque notamment la situation en Palestine, les tensions diplomatiques impliquant le président américain Donald Trump, les crises au Moyen-Orient, notamment autour de l'Iran, ainsi que le rôle joué par certaines figures historiques telles que l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi.

À travers ces différents sujets, l'ancien président livre sa lecture des mutations du monde contemporain et des défis qui façonnent les relations internationales.

Une réserve assumée sur la politique sénégalaise

Si Abdoulaye Wade s'est montré prolixe sur les questions internationales, il a en revanche évité de se prononcer sur les débats qui animent actuellement la scène politique sénégalaise.

Selon les informations rapportées autour de cet entretien, aucune déclaration n'a été faite sur les supposées divergences entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, par ailleurs président du parti Pastef.

Ce silence a particulièrement retenu l'attention dans un contexte où les spéculations sur les relations entre les deux hommes continuent d'alimenter les débats au Sénégal.

Pour plusieurs observateurs, cette absence de commentaire traduit une volonté de l'ancien président de ne pas s'immiscer dans les affaires politiques courantes, malgré son statut d'acteur incontournable de l'histoire politique du pays.

Une décision dictée par la sagesse

François Soudan explique que cette posture relève d'un choix pleinement assumé par Abdoulaye Wade. Selon lui, il s'agit d'un « angle mort volontaire », l'ancien chef de l'État ayant préféré éviter toute prise de position susceptible d'être interprétée comme une intervention dans le débat politique national.

Cette attitude apparaît d'autant plus significative que le Sénégal s'apprête à lui rendre un hommage exceptionnel à l'occasion de son centenaire.

À travers cette réserve, Abdoulaye Wade semble privilégier une posture de sage, laissant les institutions et les acteurs politiques actuels gérer les enjeux du moment.

Dakar se prépare à célébrer un siècle de vie politique

Les festivités prévues les 4 et 5 juin à Dakar devraient marquer un moment fort de la vie publique sénégalaise. Plusieurs activités figurent au programme, notamment des concerts, des colloques scientifiques et un hommage national destiné à saluer le parcours de celui qui a profondément marqué l'histoire politique du Sénégal.

Ces célébrations permettront de revenir sur l'héritage laissé par l'ancien président, notamment en matière de réformes institutionnelles, de démocratisation de la vie politique et de rayonnement international du Sénégal.

À 100 ans, Abdoulaye Wade continue ainsi de susciter l'intérêt et le respect, non seulement pour son parcours exceptionnel, mais également pour sa capacité à observer avec recul les évolutions du monde. Son choix de ne pas commenter les supposées tensions entre les plus hautes autorités sénégalaises apparaît aujourd'hui comme un message de prudence et de responsabilité, à l'heure où le pays poursuit son chemin sous une nouvelle génération de dirigeants.