Cote d'Ivoire: Cancer du sein - La Société ivoirienne d'oncologie mise sur l'harmonisation des pratiques

Dans un contexte où la maîtrise de la prise en charge du cancer devient une nécessité majeure, tant pour le diagnostic, le traitement que le suivi des patients, la Société ivoirienne d'oncologie a organisé, le 29 mai 2026, dans un complexe hôtelier, une masterclass consacrée au cancer, particulièrement à celui du sein.

Cette initiative vise à favoriser une approche commune et harmonisée dans le traitement de cette pathologie.

Placée sous le thème : « Prise en charge des cancers du sein au Chu de Treichville », cette tribune d'échanges a porté notamment sur la contextualisation de la maladie, les facteurs de risque épidémiologiques, le rappel des signes cliniques ainsi que les méthodes de diagnostic.

L'objectif de cette rencontre est de renforcer et d'harmoniser la prise en charge du cancer du sein au sein du service de cancérologie du Chu de Treichville, à travers l'actualisation des pratiques thérapeutiques selon les référentiels internationaux et leur adaptation au contexte local.

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Il convient de noter que le cancer constitue un enjeu majeur de santé publique, en particulier le cancer du sein. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), près de 2 à 3 millions de personnes sont touchées par cette maladie dans le monde, dont environ 3 500 en Côte d'Ivoire.

Cette rencontre a également permis de dresser l'état des lieux du diagnostic du cancer du sein en Côte d'Ivoire, d'identifier les moyens disponibles ainsi que les insuffisances à combler. Et ce, afin « d'affiner les diagnostics et de faire des propositions au ministère en charge de la Santé sur les dispositions nécessaires pour que les malades bénéficient de diagnostics plus précis et de possibilités de traitements plus efficaces », a indiqué Dr Adoubi Innocent, Ph.D, directeur national du Programme médical d'oncologie.

Pour le Pr Touré Moctar, professeur titulaire de cancérologie et président du comité d'organisation de cette masterclass, cette édition constitue « une opportunité précieuse de partager les expériences, de consolider et d'actualiser les connaissances, en vue d'une prise en charge correcte et efficiente ».

Selon lui, l'ambition est de doter la Côte d'Ivoire de référentiels comparables à ceux utilisés dans les pays du Maghreb et d'Europe afin de parvenir à une oncologie plus performante. Il a également exprimé sa reconnaissance aux différents intervenants ainsi qu'au personnel du département d'oncologie du Chu de Treichville pour leur engagement et leur importante implication en faveur d'une oncologie davantage performante, humaine, accessible et contextualisée.

Représentant les médecins participants, Dr Adja Coumba Diallo a témoigné de l'importance de ces rencontres pour les praticiens. « Ces journées sont bénéfiques dans la mesure où elles nous permettent de découvrir les innovations thérapeutiques dans le traitement du cancer du sein. D'où l'importance d'y participer afin d'être constamment à jour », a-t-elle déclaré.

Elle a par ailleurs souligné que la Côte d'Ivoire a enregistré d'importantes avancées, notamment dans l'accès au dépistage et aux traitements. Toutefois, plusieurs défis demeurent, particulièrement en matière d'accès aux traitements innovants actuellement en cours de développement.