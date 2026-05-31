Une session de formation dédiée aux « ambassadeurs pairs » s'est tenue le 15 mai 2026 autour de la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. L'objectif était de favoriser une meilleure prévention des risques liés à la migration irrégulière et à l'exploitation humaine, tout en encourageant le signalement des cas de traite.

Organisée avec la participation de partenaires institutionnels et associatifs, cette rencontre visait à renforcer les capacités des leaders communautaires, des organisations de la société civile, des syndicats ainsi que des associations de migrants sur les mécanismes de prévention et de lutte contre ce phénomène préoccupant.

Le premier thème, intitulé « Instruments juridiques de lutte contre la traite des personnes et des migrants », a été développé par Mme Ban N'Zoa Alice Flora, représentante du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire (Cndh-CI). Son intervention a permis aux participants de mieux comprendre le cadre légal ainsi que les textes nationaux et internationaux encadrant la protection des victimes et la répression des réseaux de traite.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le second thème, portant sur les « Mécanismes de lutte contre la traite des personnes et des migrants et le référencement », a été animé par Dr Adou Kobenan, représentant du Comité national de lutte contre la traite des personnes (Cnltp). Les échanges ont notamment porté sur les dispositifs de prise en charge, d'orientation et d'accompagnement des victimes.

Cette activité s'inscrit dans une dynamique de mobilisation collective impliquant l'Organisation internationale pour les migrations (Oim), les organisations de la société civile et plusieurs acteurs communautaires engagés dans la défense des droits des migrants en Côte d'Ivoire.

À travers cette formation, les organisateurs entendent faire des ambassadeurs pairs de véritables relais de sensibilisation au sein des communautés.