Cote d'Ivoire: Aboisso - La Première dame Dominique Ouattara et Simone Gbagbo annoncées pour la fête des Mères

La région du Sud-Comoé accueillera la Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara et l'ex-Première dame Simone Gbagbo pour la célébration de la fête des Mères, qui se tiendra le samedi 30 mai 2026 à Aboisso.

Ainsi, dès la matinée, au stade omnisports Eugène Aka Aouélé d'Aboisso, les mamans seront honorées. Comme chaque année, la Première dame Dominique Ouattara comblera ces braves femmes de nombreux cadeaux.

Notons que cette célébration est placée sous le signe de la solidarité, de l'unité et de la valorisation de la mère ivoirienne.

L'an dernier, cette même célébration s'est déroulée à Sinématiali, dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire.

Cette activité a permis à la Première dame de saluer le rôle irremplaçable des femmes dans le développement de la Côte d'Ivoire.