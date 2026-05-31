Cote d'Ivoire: Guémon - Le Conseil du Café-Cacao lance un vaste diagnostic de 282 coopératives pour renforcer la filière

À Duékoué, le Conseil du Café-Cacao a officiellement lancé, le vendredi 29 mai 2026, une importante opération de diagnostic et de catégorisation des sociétés coopératives de la région du Guémon.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de renforcement de la structuration et de la performance des organisations de producteurs afin de consolider durablement la filière café-cacao.

La cérémonie de lancement a réuni les autorités administratives, les responsables du secteur agricole, les représentants des coopératives ainsi que les cabinets chargés de conduire l'étude.

L'objectif de cette opération est d'identifier les coopératives existantes, d'évaluer leur niveau d'organisation et leurs performances, de recenser les difficultés auxquelles elles sont confrontées et de proposer des solutions adaptées à leur développement.

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Représentant le Directeur Général du Conseil du Café-Cacao, Monsieur Bema Coulibaly, Directeur adjoint chargé des Délégations régionales et de la Commercialisation intérieure, a exhorté les responsables des sociétés coopératives à s'impliquer pleinement dans cette démarche. Selon lui, la réussite de cette opération dépend de la collaboration active des acteurs concernés, dont les contributions permettront d'obtenir une cartographie précise de la situation des coopératives dans la région.

Dans son intervention, Madame Kra-Yeo Régina, Coordonnateur adjoint chargé des Organisations Professionnelles Agricoles (OPA), a insisté sur la nécessité de disposer de coopératives fortes, bien structurées et économiquement viables. Elle a souligné que ces organisations constituent des maillons essentiels de la chaîne de valeur du café et du cacao et jouent un rôle déterminant dans l'amélioration des conditions de vie des producteurs.

Les cabinets GMC-ECOFIN et Ecowise, retenus pour la réalisation de l'étude, ont indiqué que l'opération concernera 282 sociétés coopératives dans la région du Guémon.

Les travaux s'étendront sur une période de 120 jours, au cours de laquelle les équipes de terrain procéderont à la collecte et à l'analyse des données relatives au fonctionnement des structures concernées.

Présent à cette rencontre, le préfet de la région du Guémon, Monsieur Tanoh Jean-Marie, a encouragé les acteurs de la filière à faire identifier leurs structures. Il a souligné que cette démarche contribuera à améliorer la traçabilité des achats de cacao tout en favorisant le respect des principes d'éthique, de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des coopératives.

Pour sa part, le Directeur régional du Ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Monsieur Diarrassouba, a salué l'engagement des coopératives et leur disponibilité à accompagner la mise en oeuvre de cette initiative. Il a estimé que ce projet constitue une opportunité importante pour renforcer les capacités organisationnelles et économiques des structures de producteurs.

À travers cette opération de diagnostic et de catégorisation, le Conseil du Café-Cacao entend disposer d'une meilleure connaissance du tissu coopératif de la région du Guémon. Les résultats attendus devraient permettre de mettre en place des actions ciblées en faveur de la professionnalisation des coopératives, de l'amélioration de leur gouvernance et de leur intégration accrue dans l'économie locale et nationale.

Cette initiative marque ainsi une nouvelle étape dans la volonté du Conseil du Café-Cacao d'accompagner les organisations de producteurs vers davantage de performance, de compétitivité et de durabilité.