Cote d'Ivoire: Course d'orientation - Le président de la Fédération ivoirienne Eugène Kouassi Blé à l'école de l'excellence en Suède

Le président de la Fédération Ivoirienne de Course d'Orientation (FICO), Eugène Kouassi Blé, poursuit son séjour de formation et d'immersion en Suède dans le cadre de l'Orienteering World Cup 2026, la Coupe du Monde de Course d'Orientation qui se déroule du 28 au 31 mai dans les villes de Skara et de Lidköping.

Invité par le président de la Fédération Internationale de Course d'Orientation (IOF), le dirigeant sportif ivoirien participe à un vaste programme d'apprentissage destiné à renforcer les compétences des responsables de fédérations nationales et à favoriser le développement de cette discipline à travers le monde.

Une immersion au coeur de la compétition mondiale

Après plusieurs sessions théoriques consacrées à l'organisation professionnelle des compétitions internationales, Eugène Kouassi Blé a franchi une nouvelle étape lors de la deuxième journée de formation. Les participants ont été plongés dans des conditions réelles de course afin de mieux appréhender les exigences techniques, physiques et organisationnelles de la discipline.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette expérience pratique a permis aux différents responsables présents d'observer de près les mécanismes qui font le succès des grandes compétitions internationales de course d'orientation.

Le président de la FICO a lui-même pris part au parcours élaboré par les organisateurs de la Coupe du Monde, vivant ainsi les réalités auxquelles sont confrontés les athlètes lors des épreuves.

« Cette deuxième journée de formation sur le terrain nous a permis de vivre la course d'orientation en situation réelle. J'ai effectué le parcours et l'expérience a été vraiment passionnante. Cela nous permet de mieux comprendre les réalités de la discipline et les exigences liées à son organisation », a-t-il confié.

Une formation complète axée sur les meilleures pratiques

Cette immersion de terrain vient enrichir un programme de formation déjà dense portant sur plusieurs aspects essentiels du développement de la course d'orientation.

Les participants ont notamment bénéficié d'enseignements relatifs à la conception et à la gestion des parcours, à l'organisation des compétitions internationales, à l'utilisation des nouvelles technologies de chronométrage et de cartographie, ainsi qu'aux stratégies de promotion et de développement de la discipline.

Pour Eugène Kouassi Blé, ces échanges avec les experts internationaux constituent une occasion unique d'acquérir des connaissances de pointe et de découvrir les méthodes qui ont permis à certains pays de faire de la course d'orientation une discipline majeure.

Des acquis au service de la Côte d'Ivoire

Au-delà de l'expérience personnelle, cette mission en Suède s'inscrit dans la vision de développement portée par la Fédération Ivoirienne de Course d'Orientation.

L'objectif est de capitaliser les connaissances acquises afin de renforcer les capacités organisationnelles de la fédération, améliorer la qualité des compétitions nationales et offrir aux pratiquants ivoiriens un environnement conforme aux standards internationaux.

À travers sa présence à cet événement mondial, la FICO réaffirme également sa volonté de nouer des partenariats stratégiques avec les instances internationales et de positionner progressivement la Côte d'Ivoire parmi les nations émergentes de la course d'orientation.

Une ambition affirmée pour l'avenir

La participation d'Eugène Kouassi Blé à l'Orienteering World Cup 2026 traduit l'engagement de la FICO à s'inspirer des meilleures pratiques observées à l'échelle internationale pour accélérer le développement de la discipline en Côte d'Ivoire.

En multipliant les initiatives de formation et les échanges avec les grandes fédérations mondiales, l'instance ivoirienne entend bâtir des bases solides pour l'émergence d'une nouvelle génération d'athlètes capables de porter haut les couleurs nationales sur les scènes africaine et internationale.

Cette immersion au coeur de la Coupe du Monde constitue ainsi une étape importante dans la stratégie de professionnalisation et de modernisation de la course d'orientation ivoirienne.