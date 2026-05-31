Cote d'Ivoire: Décès d'Abomé L'Éléfant - Le programme officiel des obsèques dévoilé

29 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Epiphanie N'Guessan (stagiaire)

La famille Anassin ainsi que les proches de l'artiste Abomé L'Éléfant, de son vrai nom Anassin Boris Médard, ont rendu public le programme officiel des obsèques de l'artiste, dont la disparition laisse un immense vide chez ses proches, de ses admirateurs et des acteurs du monde culturel ivoirien.

Les cérémonies funéraires débuteront par la réception des condoléances, prévue du samedi 30 mai au lundi 1er juin 2026, de 17 heures à 20 heures, au domicile familial situé à Koumassi Prodomo.

Un concert hommage sera organisé le mercredi 3 juin 2026, de 14 heures à 22 heures, à la place Agora de Koumassi. Cette cérémonie artistique se veut un moment de célébration de la vie, du parcours et particulièrement l'héritage musical laissé par l'artiste, à travers des prestations, des témoignages et des hommages.

La grande veillée funèbre se déroulera dans la nuit du vendredi 5 juin 2026 à Akéikoi-Village, à partir de 21 heures jusqu'à l'aube.

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Le samedi 6 juin 2026, la levée du corps aura lieu de 7 h 30 à 8 h 30 à Ivosep Treichville. La dépouille mortelle sera ensuite transférée à Akéikoi-Village pour les cérémonies traditionnelles, suivies de l'inhumation au cimetière du village.

La cérémonie du septième jour est prévue le dimanche 7 juin 2026 à partir de 9 heures, au domicile du défunt situé à Bingerville Ana.

Pour rappel, l'artiste ivoirien s'est éteint le lundi 18 mai 2026, au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Treichville, des suites d'un malaise cardiaque, laissant derrière lui une famille inconsolable ainsi qu'un public profondément attristé.

À travers ce programme, la famille, les amis, les proches et les admirateurs sont invités à rendre un dernier hommage à celui qui aura marqué son entourage et son public.

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