Tunisie: Hajj 2026 - la Tunisie décroche le bronze aux « Labbaytum Awards » en Arabie saoudite

30 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le Bureau des affaires des pèlerins tunisiens a remporté le prix de bronze de l'excellence « Labbaytum » dans les services aux pèlerins, lors de la cérémonie annuelle de clôture du Hajj intitulée « Khitamouhou Misk », organisée en Arabie saoudite en présence du ministre du Hajj et de la Omra, Tawfiq ben Fawzan Al Rabiah.

Cette distinction place la Tunisie parmi les pays récompensés pour la qualité de l'organisation et de l'encadrement des pèlerins durant la saison du Hajj 2026. Elle a été attribuée dans une catégorie de bronze partagée avec l'Algérie et Singapour.

Au niveau des autres distinctions, les prix diamant ont été attribués aux bureaux de l'Irak, de l'Éthiopie et de la Malaisie. La catégorie or est revenue à Djibouti, à l'Union des Comores et à la Turquie, tandis que le Maroc, le Sultanat d'Oman et l'Égypte ont obtenu la médaille d'argent.

La cérémonie a également honoré plusieurs compagnies aériennes pour leur contribution aux services des pèlerins, dont Royal Brunei Airlines, Middle East Airlines, Malaysia Airlines, ainsi que les compagnies Flynas et Saudia.

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Des représentants de plusieurs pays, dont la Turquie, le Kosovo, l'Inde, l'Éthiopie, le Pakistan et le Tadjikistan, ont également été distingués dans la catégorie dédiée à l'excellence en matière de communication.

Le prix « Labbaytum » récompense les institutions et délégations qui se distinguent par la qualité de la planification, de l'encadrement sanitaire, de l'accompagnement religieux et de l'organisation générale des pèlerins durant la saison du Hajj.

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