Tunisie: Récit - Solo Show au violon bleu - L'héritage vivant de Sadok Gmach

Entre mémoire intime et histoire collective, «Récit -solo show » dévoile l'univers sensible et profondément humain de Sadok Gmach, l'une des figures fondatrices de l'art moderne tunisien.

- A travers une sélection d'oeuvres traversant plusieurs décennies de création, l'exposition « Racit »invite à redécouvrir le parcours d'un artiste dont la vision a durablement marqué les scènes artistiques méditerranéennes et arabes. A découvrir du 31 mai au 15 juillet 2026 à la galerie le Violon bleu.

L'exposition « Récit -solo show » rend hommage à Sadok Gmach (1940-2024), artiste majeur de la génération de l'après-indépendance tunisienne, dont l'oeuvre a accompagné et façonné l'émergence d'une modernité artistique profondément ancrée dans son temps. A travers un ensemble d'oeuvres emblématiques et rarement montrées, cette exposition retrace un parcours artistique exceptionnel, construit au fil de plus de cinq décennies de recherche, d'expérimentation et de dialogue avec le monde.

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Né dans un contexte de profondes mutations politiques et culturelles, Sadok Gmach appartient à cette génération d'artistes qui ont cherché à inventer un nouveau langage visuel tunisien après l'Indépendance. Son travail se situe à la croisée de plusieurs territoires : la mémoire et l'oubli, le geste intime et le récit collectif, la tradition et l'abstraction contemporaine. Ses oeuvres, traversées par une grande sensibilité chromatique et une tension poétique constante, révèlent une réflexion profonde sur l'identité, le temps et la transmission.

Au fil des décennies, Gmach a développé une écriture plastique singulière, reconnaissable par ses compositions épurées, ses matières vibrantes et son rapport instinctif à la couleur et à la lumière. Co-fondateur du « Groupe des Six » puis du « Groupe 70 », Sadok Gmach a joué un rôle déterminant dans la structuration et le renouvellement de la scène artistique tunisienne contemporaine. Ces collectifs ont contribué à ouvrir de nouveaux espaces de réflexion esthétique et à inscrire la création tunisienne dans des dynamiques internationales. Son parcours l'a conduit bien au-delà des frontières tunisiennes, à travers des résidences artistiques à Paris et Berlin ainsi qu'une participation à plusieurs grandes manifestations internationales, notamment les biennales de São Paulo et de Milan.

« RÉCIT» propose une immersion dans cet univers artistique riche et met en lumière les multiples dimensions de son oeuvre : l'expérimentation formelle, la mémoire des lieux, la force du silence, mais aussi la quête constante d'un langage universel capable de relier l'intime au collectif.

Plus qu'une rétrospective, cette exposition apparaît comme une traversée sensible de l'histoire moderne tunisienne à travers le regard d'un artiste qui n'a cessé de questionner le monde, ses fractures et ses métamorphoses. Elle célèbre l'héritage vivant de Sadok Gmach et la portée intemporelle d'une oeuvre qui continue aujourd'hui d'inspirer de nouvelles générations d'artistes et de penseurs.

« RÉCIT » est ainsi une invitation à entrer dans une oeuvre habitée par la mémoire, le mouvement et la poésie -- une oeuvre où chaque forme, chaque couleur et chaque silence devient porteur d'histoire.