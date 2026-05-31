Tunisie: BAC 2026 - En attendant le coup d'envoi

Juste une semaine après la célébration de la fête de l'Aïd El Kebir, plus de 162.000 candidats commenceront les épreuves écrites de la session 2026 du bac.

La Presse -- Durant les 6 jours qui se poursuivront les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin pour la session principale et les 29, 30 juin ainsi que les 1er et 2 juillet 2026 pour la session de contrôle, les candidats plancheront sur les différentes matières inscrites aux examens.

Cette étape constitue la fin d'un parcours d'au moins 13 ans avant de franchir le seuil des universités. Il faut rappeler, en outre, que ces élèves avaient, déjà, passé le bac blanc au cours des journées du 6, 7, 8, 11, 12 et 13 mai dernier. C'était une entrée en matière avant la phase ultime.

Tout est prêt

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Par ailleurs, tous les élèves des classes terminales (tant ceux du public que ceux du privé) pourront consulter leurs données personnelles avec le code ainsi que leurs notes et, principalement, celles obtenues en éducation physique et aux épreuves pratiques.

La date fixée par le ministère de l'Education s'étale du lundi 4 au samedi 9 juin sur le site edunet.tn.

En même temps, c'est l'occasion de rectifier des erreurs éventuelles, le cas échéant.

Pour cette année, le ministère avait annoncé que tous les préparatifs étaient en cours afin d'assurer un bon déroulement des examens. Non seulement ceux du bac, mais aussi des deux autres échéances non moins importantes. À savoir le Dfeeb (Diplôme de fin d'études de l'enseignement de base) ou "Neuvième" et le concours d'entrée dans les collèges pilotes ou "Sixième".

À titre de rappel, il est bon de savoir que si l'examen national du bac est obligatoire, les deux autres sont facultatifs. En effet, l'examen de "Sixième" et de "Neuvième" ne sont obligatoires que pour ceux qui veulent être admis soit dans un des 28 collèges pilotes ou dans un des 26 lycées pilotes.

À cet effet, le ministère de l'Éducation a fixé, comme chaque année, la capacité d'accueil des uns et des autres. Pour les lycées pilotes cette capacité est de 3.750 élèves. Quant aux collèges pilotes, ils pourront accueillir 3.750 élèves.

Il y a lieu de noter que seuls les élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 15/20 sont admissibles et selon la capacité fixée pour chaque établissement. Il est possible, comme cela avait été le cas lors des années précédentes, que le ministère accorde des dérogations pour des élèves ayant une moyenne inférieure à 15/20.

Révision tous azimuts

Quant aux lycéens des classes terminales, ils sont, déjà, prêts pour le jour J.

Comme leurs camarades des années précédentes, ils ont passé la période qui a suivi le bac blanc à réviser. Chacun à sa façon. Bien sûr, il y avait le passage obligé par le site du ministère, le "bacweb". C'est une banque de données qui propose des sujets du bac pour toutes les sections accompagnés, pour la plupart, des corrigés.

Cette année, le ministère de l'Education leur a ajouté, dernièrement, une plateforme de soutien "Joussour". Celle-ci s'adresse aux publics d'élèves de "Sixième", de "Neuvième" et du bac. Des cours en direct ou sous forme vidéo permettent à ces candidats aux différents examens nationaux de disposer d'un accompagnement presque personnalisé pendant leurs révisions.

Ce qui n'a pas empêché, outre mesure, de nombreux élèves de recourir aux cours particuliers intensifs pour plus de garantie.

Les effectifs par section

Pour en revenir aux chiffres concernant les candidats au bac, il faut préciser que les effectifs de cette année dépassent ceux de l'année dernière de près de 10.000. En effet, en 2025, on comptait environ 151.000 inscrits. Par rapport à la décennie passée (2016), ils n'étaient que 135.000. Soit une différence de plus de 16.000 candidats.

S'agissant, maintenant, de la répartition de ces effectifs, il faut dire que ce sont, toujours, les éco-gestionnaires qui se placent en tête avec 56.201 candidats. Ils sont suivis par les "sciences expérimentales" avec 28.780. Les littéraires alignent 26.580 candidats. La section "sciences techniques" vient en quatrième position avec 21.766 candidats tandis que les informaticiens et les mathématiciens sont au nombre, respectivement, de 18.916 et de 8.112. La section "sport" clôture la marche avec ses 2.064 candidats.

On ne terminera pas sans indiquer les dates de proclamation des résultats. C'est ainsi que le mardi 23 juin sera celui de la session principale et le dimanche 12 juillet ce sera au tour de la session de contrôle. Mais, tout le monde sait qu'il est possible d'obtenir ces résultats avec quelques jours d'avance grâce aux SMS.