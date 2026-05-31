Tunisie: Billets moins chers, démarches simplifiées - Les bonnes nouvelles pour les TRE

À quelques semaines du lancement de la saison estivale 2026, les autorités tunisiennes achèvent les préparatifs destinés à accueillir les Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) dans les meilleures conditions.

Plusieurs mesures ont été mises en place pour faciliter leur retour, notamment dans les domaines du transport, des services consulaires, des procédures douanières et de la numérisation des démarches administratives.

Dans ce cadre, les structures régionales de l'Office des Tunisiens à l'étranger (OTE) ont participé à une série de réunions de coordination dans plusieurs gouvernorats afin d'évaluer le niveau de préparation des différents intervenants et de finaliser les dispositifs logistiques et organisationnels nécessaires. Ces rencontres ont également permis d'examiner les moyens d'améliorer la qualité des services administratifs et de simplifier les formalités destinées aux membres de la diaspora durant leur séjour en Tunisie.

Les autorités s'attendent à l'arrivée de milliers de Tunisiens établis à l'étranger au cours des prochaines semaines, dans un contexte marqué par une intensification du trafic aérien et maritime avec le début des vacances d'été.

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Afin d'accompagner ce mouvement, un conseil ministériel restreint tenu fin avril 2026 a adopté une série de mesures destinées à améliorer les conditions de retour des TRE. Ces dispositions concernent notamment les transports, les services consulaires, les prestations financières et les services numériques.

Dans le secteur du transport aérien, Tunisair a été appelée à mettre à disposition un volume important de sièges à des tarifs préférentiels exceptionnels sur les vols à destination et au départ de la Tunisie. Ces offres s'accompagnent d'avantages supplémentaires liés aux bagages ainsi que d'exonérations de certaines pénalités appliquées en cas de modification ou d'annulation de réservation. La période de validité de ces offres a été prolongée jusqu'au mois de septembre 2026.

De son côté, la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a été invitée à appliquer des réductions exceptionnelles sur les billets des passagers et des véhicules empruntant les liaisons maritimes entre la Tunisie et l'Europe. Des tarifs réduits ont également été prévus sur les lignes reliant Tunis à Marseille et à Gênes, en plus du maintien des offres préférentielles destinées aux familles et aux membres de la communauté tunisienne à l'étranger.

Sur le plan consulaire, les autorités ont décidé de renforcer les permanences durant les week-ends, d'accélérer la numérisation des démarches liées à l'état civil et aux services administratifs et de généraliser la prise de rendez-vous à distance. Le projet de consulat numérique devrait également connaître de nouvelles avancées.

Concernant les procédures douanières, la Direction générale des douanes a confirmé sa mobilisation pour la saison estivale et a encouragé les voyageurs à utiliser les applications numériques « Rukhsati » et « Amtiati », qui permettent d'effectuer certaines formalités avant l'arrivée en Tunisie.

Le porte-parole de la Douane, le colonel Chokri Jebri, avait indiqué à l'agence TAP que ces applications offrent notamment la possibilité d'obtenir à distance une autorisation de circulation et de déclarer les bagages, contribuant ainsi à réduire les délais d'attente dans les ports et aux postes-frontières.

Les services douaniers ont également développé des prestations numériques relatives à la déclaration des devises et au paiement électronique. Les autorités rappellent, à ce titre, que toute somme en devises dont la valeur dépasse 20 000 dinars doit être déclarée à l'entrée sur le territoire tunisien.

Estimée à près de 1,8 million de personnes, la communauté tunisienne établie à l'étranger constitue un acteur majeur de la vie économique et sociale du pays. Son retour durant la période estivale représente chaque année un rendez-vous important, tant pour les retrouvailles familiales que pour la dynamique économique, touristique et commerciale qu'il génère dans les différentes régions du pays.