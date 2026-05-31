Afrique: Les TPE-PME tunisiennes invitées à participer au baromètre panafricain 2026

30 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Tunis (CCIT) et la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) ont lancé conjointement l'édition 2026 du « Baromètre des entreprises africaines et francophones », une enquête panafricaine d'envergure conduite simultanément dans dix-huit pays du continent.

Centré sur les très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME), ce baromètre ambitionne de donner une voix représentative aux entrepreneurs auprès des instances de décision économique. Il s'agit, pour ses initiateurs, de traduire les réalités du terrain en recommandations concrètes à l'intention des décideurs publics et institutionnels.

Selon une publication sur les réseaux sociaux de la CCIT, les dirigeants d'entreprises tunisiens sont vivement appelés à participer à cette consultation. Leur contribution permettra d'influer directement sur les orientations retenues pour soutenir le tissu économique national et régional, et de peser sur les politiques en faveur des TPE-PME.

La participation est garantie anonyme et strictement confidentielle. Les données collectées feront l'objet d'un traitement exclusivement statistique, assuré conjointement par la CPCCAF, la CCI Tunis et le CROCIS de la CCI Paris Île-de-France.

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Les résultats de l'étude seront publiés par la CPCCAF à l'issue de la collecte.

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