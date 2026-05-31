Tunisie: Le TMM se stabilise à 6,99%, en mai 2026

Le taux moyen mensuel du marché monétaire (TMM) s'est maintenu à 6,99 % en mai 2026, pour le quatrième mois consécutif, selon les données statistiques publiées samedi par la Banque Centrale de Tunisie.

En glissement annuel, ce taux a poursuivi sa tendance baissière observée au cours des dernières années. Il est passé de 8 % à fin mai 2023 à 7,97 % en mai 2024, puis à 7,5 % à fin mai 2025, avant de s'établir à 6,99 % actuellement, soit son niveau le plus bas depuis juin 2022.

L'évolution du TMM demeure étroitement liée à celle du taux directeur de la BCT, maintenu inchangé à 7 % depuis plusieurs mois.